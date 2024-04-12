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Опасная болезнь распространяется по Украине: какие симптомы

В Украине растет заболеваемость коклюшем

сегодня, 11:50
Автор:
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Черновалова Кристина
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За первые два месяца 2024 года в Украине зарегистрировали 515 случаев заболевания коклюшем, что в разы превышает количество зафиксированных случаев за аналогичный период прошлого года (27 случаев). 

Опасная болезнь распространяется по Украине: какие симптомы

В Украине растет заболеваемость коклюшем

Согласно данным Министерства здравоохранения Украины, большинство заболевших — дети (95,9%). Наибольшая уязвимость наблюдается среди детей дошкольного и раннего школьного возраста.

По информации от официальных представителей Минздрава, основной причиной роста заболеваемости является недостаточный уровень вакцинации среди детей. Коклюш — крайне заразное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем, особенно опасное для младенцев. У новорожденных оно может вызвать апноэ (временную остановку дыхания), а также привести к серьезным осложнениям и даже смерти.

Симптомы коклюша начинаются как у обычной ОРВИ, но через 5-8 дней развивается спазматический кашель, который может усиливаться в ночное время. У младенцев иногда кашель отсутствует, однако возможны остановки дыхания и посинение лица. Процесс выздоровления может затянуться на период от двух месяцев до полугода.

Минздрав настоятельно рекомендует соблюдать календарь прививок: детям необходимо получить четыре прививки в возрасте 2, 4, 6 и 18 месяцев. Беременным женщинам следует вакцинироваться против коклюша в период с 16 по 32 неделю беременности для защиты новорожденных до начала их вакцинации.

Эксперты подчеркивают важность своевременной вакцинации как меры профилактики заболеваемости и защиты наиболее уязвимых групп населения от тяжелого течения болезни и осложнений.



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