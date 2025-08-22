Об этом не знал никто: стало известно о неожиданном влиянии хотьбы на здоровье сердца

Ежедневные прогулки – это гораздо больше, чем просто способ быть активным. Это естественная и очень эффективная стратегия поддержания сердечно-сосудистого здоровья и общего самочувствия. Но какое же количество ходьбы действительно оказывает терапевтический эффект?

Сердце – неутомимый орган, обеспечивающий жизнедеятельность всего организма. Оно непрерывно работает, перекачивая кровь, и нуждается в постоянной поддержке. Регулярная ходьба помогает снизить уровень “плохого” холестерина, повысить “хороший”, нормализовать давление и улучшить обмен веществ. При этом такая активность не требует перегрузки – она действует мягко, но стабильно, укрепляя сердечную мышцу и стимулируя здоровую циркуляцию крови.

Важно, что даже умеренная физическая нагрузка, например ежедневная ходьба, может уменьшить риск развития сердечно-сосудистых болезней на 25–30%, о чем свидетельствуют многочисленные научные исследования, в частности данные Американской кардиологической ассоциации.

Но польза ходьбы не ограничивается физиологическим аспектом. Она оказывает положительное влияние на психологическое состояние: помогает снизить уровень стресса, стабилизирует эмоции и создает чувство гармонии. Прогулка на свежем воздухе – это своеобразная медитация в движении, позволяющая очистить мысли и восстановить внутренний баланс.

Сколько шагов нужно для сердца?

По рекомендациям ВОЗ и ведущих кардиологических центров, минимальный уровень еженедельной активности – 150 минут ходьбы в умеренном темпе. Это примерно 20-25 минут в день. Идеальным считается темп, при котором вы можете спокойно разговаривать, не переходя в одышку.

Кардиолог Майкл Барри советует начинать с небольших сессий по 10 минут утром и вечером. Впоследствии можно постепенно увеличивать продолжительность и темп. Если же вы стремитесь к максимальной защите для сердца, то ориентируйтесь на 300 минут в неделю — это уже около 40–45 минут каждый день.

