Об этом не знал никто: стало известно о неожиданном влиянии хотьбы на здоровье сердца
Об этом не знал никто: стало известно о неожиданном влиянии хотьбы на здоровье сердца

Ходьба – это не только движение, но и естественный способ укрепления сердца и поддержания общего здоровья.

22 августа 2025, 07:40
Ежедневные прогулки – это гораздо больше, чем просто способ быть активным. Это естественная и очень эффективная стратегия поддержания сердечно-сосудистого здоровья и общего самочувствия. Но какое же количество ходьбы действительно оказывает терапевтический эффект?

Об этом не знал никто: стало известно о неожиданном влиянии хотьбы на здоровье сердца

Фото: из открытых источников

Сердце – неутомимый орган, обеспечивающий жизнедеятельность всего организма. Оно непрерывно работает, перекачивая кровь, и нуждается в постоянной поддержке. Регулярная ходьба помогает снизить уровень “плохого” холестерина, повысить “хороший”, нормализовать давление и улучшить обмен веществ. При этом такая активность не требует перегрузки – она действует мягко, но стабильно, укрепляя сердечную мышцу и стимулируя здоровую циркуляцию крови.

Важно, что даже умеренная физическая нагрузка, например ежедневная ходьба, может уменьшить риск развития сердечно-сосудистых болезней на 25–30%, о чем свидетельствуют многочисленные научные исследования, в частности данные Американской кардиологической ассоциации.

Но польза ходьбы не ограничивается физиологическим аспектом. Она оказывает положительное влияние на психологическое состояние: помогает снизить уровень стресса, стабилизирует эмоции и создает чувство гармонии. Прогулка на свежем воздухе – это своеобразная медитация в движении, позволяющая очистить мысли и восстановить внутренний баланс.

Сколько шагов нужно для сердца?

По рекомендациям ВОЗ и ведущих кардиологических центров, минимальный уровень еженедельной активности – 150 минут ходьбы в умеренном темпе. Это примерно 20-25 минут в день. Идеальным считается темп, при котором вы можете спокойно разговаривать, не переходя в одышку.

Кардиолог Майкл Барри советует начинать с небольших сессий по 10 минут утром и вечером. Впоследствии можно постепенно увеличивать продолжительность и темп. Если же вы стремитесь к максимальной защите для сердца, то ориентируйтесь на 300 минут в неделю — это уже около 40–45 минут каждый день.

Как уже писали "Комментарии", повышенное АД входит в число самых распространенных хронических заболеваний в мире. Однако, как отмечают медицинские специалисты, во многих случаях избежать осложнений реально, стоит лишь пересмотреть свой рацион и внести изменения в ежедневные привычки.



Источник: https://tsn.ua/zdorovya/korysni-statti/shchob-sertse-bulo-zdorovym-likari-nazvaly-tochnu-kilkist-krokiv-iaku-potribno-khodyty-shchodnia-2886749.html
