Неожиданный способ перестать храпеть: врачи в шоке от результатов
НОВОСТИ

Неожиданный способ перестать храпеть: врачи в шоке от результатов

От смены позы для сна до современных медицинских устройств – что реально помогает спать без шума.

2 января 2026, 13:00
Автор:
Проніна Анна

Храп беспокоит миллионы людей по всему миру, но не все знают, что этот симптом можно эффективно контролировать или даже полностью устранить. Специалисты отмечают, что проблема возникает из-за сужения дыхательных путей во время сна, и существуют разные способы, которые помогают уменьшить шумное дыхание.

Неожиданный способ перестать храпеть: врачи в шоке от результатов

Как навсегда избавиться от храпа: проверенные методы от специалистов

Прежде всего следует обратить внимание на изменение образа жизни и привычек . Самый простой метод – спать на боку, а не на спине . Для этого можно прикрепить небольшой теннисный мяч к спине пижамы, чтобы тело не переворачивалось. Контроль веса также играет немаловажную роль: лишний жир вокруг шеи повышает давление на дыхательные пути, что усиливает храп. Врачи советуют отказаться от курения, поскольку табачный дым вызывает воспаление слизистых. Кроме того, следует ограничить алкоголь и седативное средство перед сном — они расслабляют мышцы горла.

Не менее важна гигиена сна . Регулярный график сна и комфортные условия в комнате – темнота, прохлада, оптимальная влажность – помогают поддерживать здоровое дыхание. В случае сухости слизистых оболочек полезен увлажнитель воздуха . Для облегчения прохождения воздуха через носовые ходы применяют назальные полоски и расширители , а также специальные спреи, например Асонор или Доктор Храп, уменьшающие отек слизистой.

Когда заложенность носа связана с аллергией или синуситом, следует проводить промывание носа . Кроме этого, есть специальные устройства для рта и челюсти , которые помогают держать дыхательные пути открытыми во время сна. Капы для челюсти устанавливаются на нижнюю челюсть, импланты неба повышают тонус мягких тканей, а регулярные упражнения для мышц шеи и горла укрепляют дыхательные пути.

В сложных случаях применяется СИПАП-терапия – аппарат подаёт воздух под давлением через маску, поддерживая дыхательные пути открытыми. Это считается "золотым стандартом" при апноэ.

Врачи отмечают: если храп сильный, сопровождается остановками дыхания или домашние методы не помогают, обязательно обратитесь к сомнологу или ЛОР-врачу для точного диагноза и выбора оптимального лечения. Благодаря современным методам и простым изменениям образа жизни, вы можете не только улучшить качество сна, но и избежать серьезных осложнений для здоровья.

