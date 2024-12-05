Неизвестная смертельная болезнь распространяется в Конго: ситуация становится критической

На юго-западе Демократической Республики Конго (ДРК) неизвестная болезнь унесла жизни по меньшей мере 143 человек только за ноябрь 2024 года. Очаг заболевания зафиксирован в провинции Кванго, в сельской оздоровительной зоне Панци. По данным местных властей, количество больных продолжает стремительно расти.

В Африке неизвестная болезнь убивает людей. Фото из открытых источников

Заместитель губернатора провинции Кванго Реми Саки и региональный министр здравоохранения Аполлинер Юмба сообщили о неизвестной болезни, убивающей все больше жителей ДРК. По их словам, у больных наблюдаются симптомы, похожие на грипп: высокая температура, сильная головная боль и общая слабость.

Эпидемиологи указывают, что особое беспокойство вызывает то, что больше всего пострадали женщины и дети. Из-за отсутствия должной медицинской помощи многие больные умирают в своих домах. Кроме того, очаг заболевания зафиксированного в сельской местности с низким уровнем обеспечения лекарством, что лишь усугубляет борьбу с болезнью.

"Ситуация очень тревожная, поскольку количество инфицированных людей продолжает расти", — сказал лидер гражданского общества Кефориен Манзанза.

Для расследования причин вспышки создана специальная медицинская бригада, которая занимается сбором образцов для анализа и установления болезни. Всемирная организация здравоохранения сообщила, что получила информацию о ситуации на прошлой неделе и работает совместно с Министерством здравоохранения Конго, чтобы определить природу заболевания и возможные пути лечения.

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