Недоброе утро после бурной ночи: сколько может продолжаться похмелье

Утро после веселой ночи с большим количеством алкоголя может быть совсем недобрым. Обычно похмелье длится только до утра – максимум 24 часа. Но иногда последствия ночной попойки остаются дольше, чем хотелось бы – например, ужасное двухдневное похмелье.

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По результатам исследований, похмелье обычно длится от 14 до 23 часов, а у некоторых людей – до 72 часов. Но в среднем похмелье должно закончиться примерно через 12 часов после прекращения употребления алкоголя.

Долгое похмелье возникает, если:

вы выпили недостаточно воды. Облегчить утреннее состояние можно, если вечером чередовать каждый стакан алкоголя со стаканом воды,

плохо спали ночью. Полноценный сон поможет вам чувствовать себя бодрыми утром. Но хотя несколько бокалов вина могут приспать вас, оно точно не поможет вам хорошо отдохнуть,

выбирали более темные напитки. Ароматизаторы или побочные продукты брожения в алкоголе связаны с похмельем. Конгенеры в темных алкогольных напитках ассоциируются с более продолжительным похмельем. Среди таких напитков называют виски, ром, красное вино и бренди. Реже вызывают похмелье: белое вино, водка и джин,

стареете. С возрастом наши клетки стареют, и мы можем быть не в состоянии перерабатывать токсины так, как это делали в молодости,

у вас есть чувствительность, но вы этого не осознаете. Многие имеют чувствительность к определенным пищевым продуктам или химическим веществам, о которых они даже не догадываются. Пиво, например, производится из ячменя и хмеля, вино может содержать сульфиты — все это вещи, к которым у вас может быть непереносимость,

пили на пустой желудок. Алкоголь может раздражать слизистую желудка, что может усилить тошноту, боль в животе или рвоту, вызванные похмельем. Чтобы избежать таких симптомов, следует съесть немного чего-то относительно сытного, чтобы замедлить всасывание алкоголя.

К сожалению, поскольку специалисты еще не до конца понимают, что такое похмелье и что его вызывает, разработать лекарство против похмелья достаточно сложно. Таблетки и напитки от похмелья обычно содержат электролиты, витамины и минералы, которые могут помочь пополнить запасы питательных веществ, а также увлажнить организм. Но они не являются проверенными средствами от похмелья.