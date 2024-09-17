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Недоброе утро после бурной ночи: сколько может продолжаться похмелье

Похмелье может продолжаться до 72 часов: причины длительного плохого состояния

сегодня, 15:40
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Автор:
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Кречмаровская Наталия

Утро после веселой ночи с большим количеством алкоголя может быть совсем недобрым. Обычно похмелье длится только до утра – максимум 24 часа. Но иногда последствия ночной попойки остаются дольше, чем хотелось бы – например, ужасное двухдневное похмелье.

Недоброе утро после бурной ночи: сколько может продолжаться похмелье

Иллюстративное фото

По результатам исследований, похмелье обычно длится от 14 до 23 часов, а у некоторых людей – до 72 часов. Но в среднем похмелье должно закончиться примерно через 12 часов после прекращения употребления алкоголя.

Долгое похмелье возникает, если:

  • вы выпили недостаточно воды. Облегчить утреннее состояние можно, если вечером чередовать каждый стакан алкоголя со стаканом воды,

  • плохо спали ночью. Полноценный сон поможет вам чувствовать себя бодрыми утром. Но хотя несколько бокалов вина могут приспать вас, оно точно не поможет вам хорошо отдохнуть,

  • выбирали более темные напитки. Ароматизаторы или побочные продукты брожения в алкоголе связаны с похмельем. Конгенеры в темных алкогольных напитках ассоциируются с более продолжительным похмельем. Среди таких напитков называют виски, ром, красное вино и бренди. Реже вызывают похмелье: белое вино, водка и джин,

  • стареете. С возрастом наши клетки стареют, и мы можем быть не в состоянии перерабатывать токсины так, как это делали в молодости,

  • у вас есть чувствительность, но вы этого не осознаете. Многие имеют чувствительность к определенным пищевым продуктам или химическим веществам, о которых они даже не догадываются. Пиво, например, производится из ячменя и хмеля, вино может содержать сульфиты — все это вещи, к которым у вас может быть непереносимость,

  • пили на пустой желудок. Алкоголь может раздражать слизистую желудка, что может усилить тошноту, боль в животе или рвоту, вызванные похмельем. Чтобы избежать таких симптомов, следует съесть немного чего-то относительно сытного, чтобы замедлить всасывание алкоголя.

К сожалению, поскольку специалисты еще не до конца понимают, что такое похмелье и что его вызывает, разработать лекарство против похмелья достаточно сложно. Таблетки и напитки от похмелья обычно содержат электролиты, витамины и минералы, которые могут помочь пополнить запасы питательных веществ, а также увлажнить организм. Но они не являются проверенными средствами от похмелья.



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