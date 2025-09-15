Эти 5 признаков деменции можно не заметить: медики насторожили открытием

Деменция – это сложный синдром, сопровождающийся постепенным ухудшением когнитивных функций мозга. Большинство людей ассоциируют деменцию с потерей памяти, однако это лишь один из многих признаков, которые могут сигнализировать о начале развития опасного заболевания. Часто другие симптомы остаются незамеченными или списываются на старение, что затрудняет своевременную диагностику и лечение. Известный врач-невролог Байбин Чен, который в сети известен как Dr Bing, выделяет пять неочевидных, но важных признаков деменции, которые следует знать каждому.

Фото: 24 Канал

Первый признак – нарушение осознания собственного состояния, или анозогнозия. Это неврологический симптом, когда больной не понимает, что с его памятью или мышлением возникли проблемы. Например, человек может твердо верить, что хорошо ориентируется на дороге, даже после нескольких случаев, когда он путал маршрут или заблудился. Это не попытка обмануть или отрицать проблему, а именно неспособность мозга распознать собственные нарушения.

Второй симптом – изменение личности. Человек может внезапно потерять интерес к любимым делам, перестать выходить на улицу, потерять мотивацию к жизни. В некоторых случаях, напротив, могут проявляться нехарактерные для нее поведенческие черты — например, человек, ранее бывший вежливым и сдержанным, начинает рассказывать неуместные шутки или вести себя агрессивно.

Третий важный симптом – бред и галлюцинации. Человек может безосновательно подозревать, что его родные обворовывают или думать, что близкого человека заменили самозванцем. Такие симптомы значительно ухудшают качество жизни больного и окружающих.

Четвертый признак – ухудшение способности оценивать ситуации и принимать решения. Это особенно заметно в финансовых вопросах, когда человек начинает доверять мошенникам, бездумно тратить деньги или покупать ненужные вещи. Такие изменения могут привести к серьезным финансовым потерям и ухудшению положения больного.

Пятый признак – удивительная двигательная активность. Больной может выполнять повторяющиеся движения без видимой причины: ходить по одному маршруту без цели или постоянно перебирать одежду. Это состояние называется аберрантной двигательной активностью и свидетельствует о нарушении моторного контроля.

Байбин Чен подчеркивает, что при выявлении каких-либо из этих симптомов необходимо срочно обратиться к врачу для проведения обследования и начала лечения. Раннее выявление деменции помогает замедлить развитие заболевания и улучшить качество жизни.

