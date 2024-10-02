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На Днепропетровщине умирают люди от коронавируса и болеют коклюшем

Эпидемическая ситуация на Днепропетровщине

сегодня, 16:16
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Недилько Ксения

За прошедшую неделю в Днепропетровской области зарегистрировано 645 случаев COVID-19. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость снизилась на 30,6%. К сожалению, два человека скончались. Об этом сообщил глава Днепровского облсовета Николай Лукашук, информирует портал "Комментарии".

На Днепропетровщине умирают люди от коронавируса и болеют коклюшем

Иллюстративное фото

Выявили и 7991 случаев ОРВИ, что на 1,3% больше, чем на прошлой неделе.

Также в области зафиксировали 5 случаев коклюша. Заболели дети из одной семьи переселенцев в селе Павловка Каменского района.

В области зарегистрировано 167 больных острыми кишечными инфекциями – это на 28 случаев больше, чем на прошлой неделе.

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