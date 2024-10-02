На Днепропетровщине умирают люди от коронавируса и болеют коклюшем

За прошедшую неделю в Днепропетровской области зарегистрировано 645 случаев COVID-19. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость снизилась на 30,6%. К сожалению, два человека скончались. Об этом сообщил глава Днепровского облсовета Николай Лукашук, информирует портал "Комментарии".

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Выявили и 7991 случаев ОРВИ, что на 1,3% больше, чем на прошлой неделе.

Также в области зафиксировали 5 случаев коклюша. Заболели дети из одной семьи переселенцев в селе Павловка Каменского района.

В области зарегистрировано 167 больных острыми кишечными инфекциями – это на 28 случаев больше, чем на прошлой неделе.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Что вызывает сухой кашель и как его лечить

Сухой кашель является распространенным симптомом, который может быть вызван разными причинами. Он отличается от влажного кашля тем, что не сопровождается выделением мокроты. О причинах возникновения сухого кашля и способах его лечения сообщает портал "Комментарии". Подробности – по ссылке.

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В Украине 30 сентября начался эпидемический сезон 2024/2025 по ОРВИ. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Киевского городского центра по контролю и профилактике болезней.

Опираясь на проведенные многоплановые исследования и учитывая ситуацию, сложившуюся в мире по гриппу, в следующем эпидемическом сезоне 2024-2025 гг. в Украине прогнозируется циркуляция вирусов гриппа А. При этом в новом эпидемическом сезоне не прогнозируется циркуляция вирусов гриппа В генетической линии штамм В/ Ямагата.