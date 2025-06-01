Молодая художница скончалась в 31 год от деменции

Когда мы слышим слово "деменция", обычно представляем пожилых людей. Болезнь действительно проявляется у старших людей, однако она также может возникать и у молодых. Об этом свидетельствует смерть от деменции 31-летней британской художницы Джеммы Иллингворт.

Женщина скончалась от деменции в 31 год. Фото из открытых источников

До 28 лет Джемма Иллингворт училась в Лидском колледже искусств, а затем работала в Нью-Йорке и Лондоне. Однако в какой-то момент что-то случилось с ее здоровьем. Джемма начала терять зрение, ей становилось все труднее ориентироваться в пространстве и работать на компьютере.

В ноябре 2021 года врачи поставили Джемме неожиданный диагноз – задняя корковая атрофия (ЗКА). Это агрессивная форма деменции, считающаяся подтипом болезни Альцгеймера. Симптомы ЗКА на начальных этапах часто напоминают депрессию или офтальмологические нарушения, поэтому трудно диагностировать болезнь вовремя. Кроме того, у Джеммы первые проблемы со зрением и координацией появились еще в детстве, поэтому на ухудшение ее состояния не обратили внимания вовремя.

"Она была в восторге от того, что ей наконец-то поставили диагноз. Джемма думала: "Теперь мы знаем, что со мной, и сможем это вылечить"", — вспоминает Джесс, сестра Джеммы.

Однако спустя несколько месяцев Джемма уже не могла пользоваться компьютером. Ее симптомы усугубились во время карантина, когда она потеряла способность обрабатывать визуальную информацию, стала дезориентированной и полностью утратила самостоятельность. На последнем этапе Джемма не могла говорить, ходить и есть без помощи.

"Она не до конца понимала, что происходит, и думала, что может жить нормальной жизнью, но не смогла… прежде чем мы это осознали, она не смогла жить без посторонней помощи", – сказал Бен, брат Джеммы.

Джемма умерла от деменции 27 ноября 2023, через три года после установления диагноза задняя кортикальная атрофия.

По данным ВОЗ, в мире деменцией страдают более 55 миллионов человек. В Украине в 2022 году под наблюдением находились более 73 тысячи человек с признаками деменции, однако реальное количество больных может достигать полумиллиона. Хотя заболеваемость резко возрастает после 65 лет, деменция иногда поражает и совсем молодых людей, как Джемму Иллингворт.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о пяти тревожных признаках деменции. Они возникают за годы до установления диагноза.

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