Молодая художница скончалась в 31 год от деменции

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Когда мы слышим слово "деменция", обычно представляем пожилых людей. Болезнь действительно проявляется у старших людей, однако она также может возникать и у молодых. Об этом свидетельствует смерть от деменции 31-летней британской художницы Джеммы Иллингворт.
Женщина скончалась от деменции в 31 год. Фото из открытых источников
До 28 лет Джемма Иллингворт училась в Лидском колледже искусств, а затем работала в Нью-Йорке и Лондоне. Однако в какой-то момент что-то случилось с ее здоровьем. Джемма начала терять зрение, ей становилось все труднее ориентироваться в пространстве и работать на компьютере.
В ноябре 2021 года врачи поставили Джемме неожиданный диагноз – задняя корковая атрофия (ЗКА). Это агрессивная форма деменции, считающаяся подтипом болезни Альцгеймера. Симптомы ЗКА на начальных этапах часто напоминают депрессию или офтальмологические нарушения, поэтому трудно диагностировать болезнь вовремя. Кроме того, у Джеммы первые проблемы со зрением и координацией появились еще в детстве, поэтому на ухудшение ее состояния не обратили внимания вовремя.
Однако спустя несколько месяцев Джемма уже не могла пользоваться компьютером. Ее симптомы усугубились во время карантина, когда она потеряла способность обрабатывать визуальную информацию, стала дезориентированной и полностью утратила самостоятельность. На последнем этапе Джемма не могла говорить, ходить и есть без помощи.
Джемма умерла от деменции 27 ноября 2023, через три года после установления диагноза задняя кортикальная атрофия.
По данным ВОЗ, в мире деменцией страдают более 55 миллионов человек. В Украине в 2022 году под наблюдением находились более 73 тысячи человек с признаками деменции, однако реальное количество больных может достигать полумиллиона. Хотя заболеваемость резко возрастает после 65 лет, деменция иногда поражает и совсем молодых людей, как Джемму Иллингворт.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о пяти тревожных признаках деменции. Они возникают за годы до установления диагноза.
Также "Комментарии" писали о том, почему женщины чаще болеют болезнью Альцгеймера.
Новости