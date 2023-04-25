Миром распространяется новый штамм коронавируса Arcturus: зафиксирована первая смерть

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Белоокая Ира
Об этом сообщил генеральный директор Департамента медицинских наук Таиланда Супакит Сирилак, пишут "Комментарии".
Новый штамм коронавируса унес первую жизнь
По его словам, мужчина, жизнь которого унес коронавирус был преклонных лет и имел хронические проблемы со здоровьем. Поэтому летальный случай связывают не только с тяжестью этого подварианта COVID-19, но и с влиянием других факторов.
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Всего в Таиланде уже выявили 27 случаев штамма Arcturus. Там прогнозируют вероятное быстрое распространение этого подвида коронавируса. Об этом утверждает вирусолог Йонг Повораван из Университета Чулалонгкорна.
Поэтому ситуация требует внимания и возможного принятия усиленных мер безопасности.
Об Arcturus впервые заговорили в январе этого года, штамм находится на контроле Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) с 22 марта.
Как утверждает врач Мария Ван Керхов, техническая руководительница ВОЗ по Covid:
Данный подвид коронавируса, порожденных Omicron, обнаружен в 22 странах, включая Великобританию и США.
В Индии МОН ввело обязательное ношение масок в некоторых штатах и увеличение производства вакцин из-за увеличения случаев заболевания COVID-19.
В Великобритании, зафиксировано 50 подтвержденных случаев коронавируса, однако там утверждают: "слишком рано говорить о том, что Британия может столкнуться с новым всплеском инфекций, вызванных Arcturus".
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