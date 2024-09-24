Мама троих детей смогла жить благодаря трансплантации сердца

Врачи успешно провели трансплантацию сердца многодетной маме. Женщина уже вернулась домой к мужу и трем сыновьям. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Минздрава.

Людмила с семьей. Фото: МОЗ

Людмила живет на Киевщине, ей 41 год. После третьих родов у женщины начались проблемы с сердцем. Врачи диагностировали у нее послеродовую кардиомиопатию – довольно редкий тип сердечной недостаточности, при котором ослабляется сердечная мышца. Это приводит к увеличению размеров сердца и нарушению его способности перекачивать кровь.

Первоначально состояние Людмилы пытались стабилизировать с помощью медикаментозной терапии. Но такое поражение сердца необратимо, состояние женщины ухудшалось: врачи решили, что для спасения нужна трансплантация. Консилиум медиков определил первый статус экстренности — то есть для женщины трансплантация стала жизненно определяющей. Таким пациентам Единая государственная информационная система трансплантации (ЕДИСТ) предпочитает распределение органов. Конечно, при совпадении по иммуносовместимости.

Донором для Людмилы стала 50-летняя киевлянка, у которой произошел геморрагический инсульт. Врачи Киевской клинической больницы №4 боролись за ее жизнь, но спасти женщину не удалось. Родственники приняли решение подарить кому-то шанс на спасение.

Трансплантацию Людмиле провели в ночь на 7 августа в Институте сердца Минздрава. Поскольку состояние ее перед операцией было тяжелым – женщина находилась на аппарате ЭКМО – ей требовалось длительное время на реабилитацию. Рядом с Людмилой все время был муж Александр, а три сына ждали родителей дома на попечении бабушки и дедушки. Но, наконец, вся семья снова вместе.