Коронавирус набирает обороты: где украинцы заражаются чаще всего

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Кравцев Сергей
В Украине растет количество случаев заболевания коронавирусом. Довольно часто люди заражаются в больницах. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "РБК-Украина" рассказала заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета им. А. Богомольца Ольга Голубовская.
Коронавирус. Фото из открытых источников
И таких случаев, отметила Голубовская, очень много.
Она добавила, что тяжелые формы COVID-19 развиваются и у людей, которые вовремя не получили необходимую терапию, или поздно обратились за помощью к специалистам. При этом, отметила инфекционист, паниковать не стоит, но главное — вовремя обращаться к врачу.
Читайте также на портале "Комментарии" — человечеству грозит "Болезнь Х", которая в 20 раз может быть смертоноснее COVID. Стоит отметить, "Болезнь Х" является гипотетической угрозой. Это название, которое используется среди ученых для поощрения разработки контрмер, в том же числе вакцин и тестов, которые могут быть применены в случае будущей вспышки.
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