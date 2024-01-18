Коронавирус набирает обороты: где украинцы заражаются чаще всего

В Украине растет количество случаев заболевания коронавирусом. Довольно часто люди заражаются в больницах. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "РБК-Украина" рассказала заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета им. А. Богомольца Ольга Голубовская.

Коронавирус. Фото из открытых источников

"Сейчас мы госпитализируем людей из других стационаров, где они лечились от других патологий — инфаркта миокарда, инсульта. Именно там они заразились, то есть произошло внутрибольничное инфицирование", — объяснила ситуацию врач.

И таких случаев, отметила Голубовская, очень много.

"У этих людей на фоне сопутствующей патологии может развиваться очень тяжелая форма коронавируса, что может привести к смерти из-за дыхательной недостаточности", — объяснила специалист.

Она добавила, что тяжелые формы COVID-19 развиваются и у людей, которые вовремя не получили необходимую терапию, или поздно обратились за помощью к специалистам. При этом, отметила инфекционист, паниковать не стоит, но главное — вовремя обращаться к врачу.

"Своевременное лечение решает самый главный вопрос — чтобы человек выжил. Второй вопрос — чтобы он выжил без последствий. COVID-19 имеет последствия, то есть постковидный синдром. Поэтому важно, как можно скорее начать терапию", — подытожила Голубовская.

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