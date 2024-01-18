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Коронавирус набирает обороты: где украинцы заражаются чаще всего

Врач объяснила, в чем состоит риск заражения коронавирусом

сегодня, 17:05
Автор:
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Кравцев Сергей
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В Украине растет количество случаев заболевания коронавирусом. Довольно часто люди заражаются в больницах. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "РБК-Украина" рассказала заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета им. А. Богомольца Ольга Голубовская. 

Коронавирус набирает обороты: где украинцы заражаются чаще всего

Коронавирус. Фото из открытых источников

"Сейчас мы госпитализируем людей из других стационаров, где они лечились от других патологий — инфаркта миокарда, инсульта. Именно там они заразились, то есть произошло внутрибольничное инфицирование", — объяснила ситуацию врач.

И таких случаев, отметила Голубовская, очень много. 

"У этих людей на фоне сопутствующей патологии может развиваться очень тяжелая форма коронавируса, что может привести к смерти из-за дыхательной недостаточности", — объяснила специалист.

Она добавила, что тяжелые формы COVID-19 развиваются и у людей, которые вовремя не получили необходимую терапию, или поздно обратились за помощью к специалистам. При этом, отметила инфекционист, паниковать не стоит, но главное — вовремя обращаться к врачу.

"Своевременное лечение решает самый главный вопрос — чтобы человек выжил. Второй вопрос — чтобы он выжил без последствий. COVID-19 имеет последствия, то есть постковидный синдром. Поэтому важно, как можно скорее начать терапию", — подытожила Голубовская.

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