Кардиолог рассказал, какое упражнение может снизить риск сердечного приступа

Кречмаровская Наталия
Заболевание сердца является наиболее распространенной причиной смерти. Кардиолог рассказал, какое упражнение может спасти жизнь – снизить риск развития сердечного приступа.
Проблемы с сердцем. Иллюстративное фото
Врач утверждает, что поддержать здоровье сердца поможет быстрая прогулка. Регулярные физические упражнения снижают риск серьезных заболеваний, включая сердечные заболевания, инсульт, диабет 2 типа и рак. Врачи рекомендуют всем взрослым быть физически активными каждый день – в идеале сочетая наращивание мышц и аэробные тренировки, чтобы достичь 150 минут в неделю, пишет издание Daily mail.
Кардиолог из США доктор Дмитрий Яранов предупреждает, что увеличение ежедневных движений, даже всего на несколько минут, может значительно снизить вероятность образования "смертельных тромбов", повышающих риск сердечных заболеваний. В своем видео в Instagram он отметил: "Большинство врачей никогда об этом не упоминают".
По его словам, если возникают проблемы с сердцем, ноги должны работать усерднее, ведь кровообращение замедляется, начинаются отеки, повышается артериальное давление и риск сердечной недостаточности резко возрастает.
