logo

BTC/USD

105046.32

ETH/USD

2529.78

LTC/USD

87.78

USD/UAH

41.80

EUR/UAH

47.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье Болезни и лечение Как распознать отравление арбузом: первая помощь при недомогании
commentss НОВОСТИ Все новости

Как распознать отравление арбузом: первая помощь при недомогании

Симптомы отравления арбузом и первая помощь при недомогании

16 июня 2025, 12:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Украинцы привыкли, что сезон арбузов начинается в конце июля, однако импорт и климатические изменения позволяют пробовать сладкую ягоду уже в июне. При этом ранний урожай может обернуться неприятностями. Как распознать отравление арбузом и что нужно делать в первую очередь, читайте дальше.

Как распознать отравление арбузом: первая помощь при недомогании

Арбуз. Иллюстративное фото

Причиной отравления арбузом могут стать вредные бактерии, такие как Salmonella, Listeria и E. coli. Первые симптомы отравления могут проявиться через 2-6 часов после употребления зараженного продукта. Отравление характеризуется:

  • Тошнотой и рвотой

  • Диареей

  • Болью в животе и спазмами

  • Повышенной температурой

  • Головной болью

  • Общей слабостью.

Если общее состояние указывает на отравление арбузом, необходимо:

  • Пить много жидкости — вода и регидратационные растворы помогут предотвратить обезвоживание.

  • Избегать тяжелой пищи лучше временно перейти на легкую диету (рис, бананы, сухари).

  • Отдыхать – организму нужно дать время для восстановления.

  • Принимать сорбенты — активированный уголь или другие сорбенты могут помочь вывести токсины.

Если симптомы не исчезают, а общее состояние ухудшается, следует срочно обращаться за медицинской помощью.

Чтобы избежать отравления, нужно следовать следующим советам:

  • Выбирайте арбузы без повреждений. Имеющиеся трещины и вмятины могут являться источником бактерий.

  • Мойте арбуз перед нарезкой. Бактерии могут попасть внутрь при нарезании.

  • Храните нарезанный арбуз в холодильнике. Арбуз нельзя держать при комнатной температуре более 2 часов.

  • Избегайте перекрестного загрязнения. В холодильнике не держите арбуз рядом с сырым мясом или другими потенциально опасными продуктами.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какие симптомы указывают на развитие гастрита.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости