Как распознать отравление арбузом: первая помощь при недомогании

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Кречмаровская Наталия
Украинцы привыкли, что сезон арбузов начинается в конце июля, однако импорт и климатические изменения позволяют пробовать сладкую ягоду уже в июне. При этом ранний урожай может обернуться неприятностями. Как распознать отравление арбузом и что нужно делать в первую очередь, читайте дальше.
Арбуз. Иллюстративное фото
Причиной отравления арбузом могут стать вредные бактерии, такие как Salmonella, Listeria и E. coli. Первые симптомы отравления могут проявиться через 2-6 часов после употребления зараженного продукта. Отравление характеризуется:
Тошнотой и рвотой
Диареей
Болью в животе и спазмами
Повышенной температурой
Головной болью
Общей слабостью.
Если общее состояние указывает на отравление арбузом, необходимо:
Пить много жидкости — вода и регидратационные растворы помогут предотвратить обезвоживание.
Избегать тяжелой пищи лучше временно перейти на легкую диету (рис, бананы, сухари).
Отдыхать – организму нужно дать время для восстановления.
Принимать сорбенты — активированный уголь или другие сорбенты могут помочь вывести токсины.
Если симптомы не исчезают, а общее состояние ухудшается, следует срочно обращаться за медицинской помощью.
Чтобы избежать отравления, нужно следовать следующим советам:
Выбирайте арбузы без повреждений. Имеющиеся трещины и вмятины могут являться источником бактерий.
Мойте арбуз перед нарезкой. Бактерии могут попасть внутрь при нарезании.
Храните нарезанный арбуз в холодильнике. Арбуз нельзя держать при комнатной температуре более 2 часов.
Избегайте перекрестного загрязнения. В холодильнике не держите арбуз рядом с сырым мясом или другими потенциально опасными продуктами.
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