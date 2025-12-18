Как отказ от курения повлияет на сердце: это открытие ученых шокирует каждого

В Украине и мире наблюдается настоящий бум на электронные сигареты, вейпы, поды и системы нагрева жидкостей. Многие люди выбирают их как якобы безопасную альтернативу традиционным сигаретам или как способ бросить курить, руководствуясь логикой: нет горения табака – нет смол – нет вреда. Однако последнее масштабное исследование показывает, что это мнение есть миф и скрывает серьезную угрозу для сердца.

Фото: из открытых источников

Ученые опубликовали результаты метаанализа в журнале BMC Public Health, объединив данные 12 крупных наблюдательных исследований. Цель заключалась в выяснении влияния электронного "пара" на сердечно-сосудистую систему. Результаты оказались тревожными.

Для всех пользователей вейпов риск инфаркта миокарда вырос в 1,53 раза по сравнению с некурящими, а вероятность инсульта повысилась на 5%. Особенно опасна категория — бывшие курильщики, перешедшие на электронные сигареты. Для них риск сердечного приступа более чем вдвое превышает показатели некурящих людей, а вероятность инсульта возрастает в 1,73 раза.

Несмотря на риски, вейпы играют положительную роль в отказе от традиционного курения. В Великобритании их популярность превысила обычные сигареты. По данным организации Action on Smoking and Health (ASH), около 5,5 миллиона взрослых британцев пользуются вейпами, что составляет 10% населения. Более половины из них — бывшие курильщики, а около 40% являются "двойными пользователями", которые одновременно курят и парят.

