Есть хорошие новости для пожилых людей с высоким риском развития деменции: простые шаги для поддержания умственной и физической активности улучшили мышление и помогли предотвратить болезнь Альцгеймера. И это не заняло много времени.

Изменение образа жизни даже после 60 лет снижает риски этой болезни

Изменения образа жизни, включая физические упражнения, лучшее питание и больше умственной и социальной активности, обеспечили значительную защиту в течение двух лет, согласно большому клиническому исследованию, опубликованному в понедельник, пишет Bloomberg.

Чтобы принять участие в исследовании, участники должны были иметь разные факторы риска снижения функций мозга, такие как неправильное питание и отсутствие регулярных физических упражнений. У других была генная мутация, связанная с болезнью Альцгеймера.

Хотя функция мозга начинает ухудшаться после шестидесяти лет, результаты исследования показывают, что изменение распорядка дня даже в более позднем возрасте может задержать развитие деменции. По словам Лауры Бейкер, профессора внутренней медицины Медицинского университета Уэйк-Форест и одного из руководителей исследования, такие изменения, похоже, замедляют когнитивное старение на один-два года.

Ключевые выводы заключаются в том, чтобы "больше двигаться, меньше сидеть, добавлять яркие цвета в свой рацион, изучать что-то новое и оставаться на связи", – сказал Бейкер на Международной конференции Ассоциации Альцгеймера в Торонто, где были представлены результаты. "Ставьте себе вызов делать это регулярно".

В исследовании приняли участие более 2000 взрослых в возрасте от 60 до 79 лет в структурированных группах самостоятельного вмешательства.

Когнитивные функции улучшились в обеих группах, но получавшие структурированную поддержку имели значительно большую пользу, чем те, кто был в группе самостоятельного обучения.

Программа рекомендовала кардиоупражнения четыре раза в неделю и диету с низким содержанием соли с акцентом на полезные для мозга продукты, такие как темная листовая зелень, ягоды, цельнозерновые продукты и холодноводная рыба. Участники структурированной группы трижды в неделю играли в компьютерные игры для тренировки мозга.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Брюс Уиллис уже не может ходить и говорить из-за тяжелой болезни.