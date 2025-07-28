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Изменение образа жизни даже после 60 лет снижает риски этой болезни

Изменения образа жизни, включая физические упражнения, лучшее питание и больше умственной и социальной активности, обеспечили значительную защиту от деменции

28 июля 2025, 22:56
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Недилько Ксения

Есть хорошие новости для пожилых людей с высоким риском развития деменции: простые шаги для поддержания умственной и физической активности улучшили мышление и помогли предотвратить болезнь Альцгеймера. И это не заняло много времени.

Изменение образа жизни даже после 60 лет снижает риски этой болезни

Изменение образа жизни даже после 60 лет снижает риски этой болезни

Изменения образа жизни, включая физические упражнения, лучшее питание и больше умственной и социальной активности, обеспечили значительную защиту в течение двух лет, согласно большому клиническому исследованию, опубликованному в понедельник, пишет Bloomberg.

Чтобы принять участие в исследовании, участники должны были иметь разные факторы риска снижения функций мозга, такие как неправильное питание и отсутствие регулярных физических упражнений. У других была генная мутация, связанная с болезнью Альцгеймера.

Хотя функция мозга начинает ухудшаться после шестидесяти лет, результаты исследования показывают, что изменение распорядка дня даже в более позднем возрасте может задержать развитие деменции. По словам Лауры Бейкер, профессора внутренней медицины Медицинского университета Уэйк-Форест и одного из руководителей исследования, такие изменения, похоже, замедляют когнитивное старение на один-два года.

Ключевые выводы заключаются в том, чтобы "больше двигаться, меньше сидеть, добавлять яркие цвета в свой рацион, изучать что-то новое и оставаться на связи", – сказал Бейкер на Международной конференции Ассоциации Альцгеймера в Торонто, где были представлены результаты. "Ставьте себе вызов делать это регулярно".

В исследовании приняли участие более 2000 взрослых в возрасте от 60 до 79 лет в структурированных группах самостоятельного вмешательства.

Когнитивные функции улучшились в обеих группах, но получавшие структурированную поддержку имели значительно большую пользу, чем те, кто был в группе самостоятельного обучения.

Программа рекомендовала кардиоупражнения четыре раза в неделю и диету с низким содержанием соли с акцентом на полезные для мозга продукты, такие как темная листовая зелень, ягоды, цельнозерновые продукты и холодноводная рыба. Участники структурированной группы трижды в неделю играли в компьютерные игры для тренировки мозга.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Брюс Уиллис уже не может ходить и говорить из-за тяжелой болезни.



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