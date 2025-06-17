Игнорирование этих симптомов чревато полной потерей зрения: что указывает на развитие глаукомы

Глаукома – это хроническое заболевание глаз. Оно приводит к постепенному повреждению зрительного нерва и может привести к необратимой потере зрения. На ранних стадиях заболевания часто нет никаких симптомов, что представляет дополнительную угрозу. Как не упустить развитие болезни, читайте дальше.

Зрение. Иллюстративное фото

Специалисты называют основные симптомы глаукомы:

Постепенная потеря периферического зрения — это одно из первых проявлений болезни. На этом этапе человек может не замечать перемен. Центральное зрение остается неизменным, но постепенно периферическое зрение ухудшается.

Размытость зрения - это особенно характерно при слабом освещении. Такая ситуация связана с повреждением зрительного нерва и нарушением передачи сигналов мозгу.

Боль и давление в глазах. Этот симптом появляется в некоторых случаях. Так, например, закрытоугольная глаукома может характеризоваться сильной болью в глазах, ощущением давления и дискомфортом.

Головная боль, которая может вызывать повышенное внутриглазное давление. При глаукоме характерная боль возникает в области лба и висок.

Гало вокруг источников света. Люди с глаукомой часто подмечают цветные ореолы вокруг ламп или других источников света. Это может быть признаком повышенного внутриглазного давления.

Покраснение глаз. В некоторых случаях глаукома может вызвать покраснение глаз, сопровождающееся дискомфортом и слезотечением.

Тошнота и рвота. Острые приступы глаукомы могут сопровождаться тошнотой и рвотой. Такие симптомы сигнализируют о серьезном повышении внутриглазного давления.

Глаукома – очень опасное заболевание, если его не лечить, это может привести к:

Необратимой потери зрения, ведь повреждение зрительного нерва необратимо. В общем человек может потерять зрение – и заболевание называют одной из главных причин слепоты в мире.

Напомним: портал "Комментарии" писал, в каком возрасте резко ухудшается зрение.



