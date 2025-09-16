Гипертоникам следует быть настороже: названо наиболее опасное для давления время

Рубрики
Утром артериальное давление часто растет из-за природных биологических ритмов нашего организма. Это нормальное явление, но следует знать, как оно работает и как его контролировать, чтобы не навредить здоровью, сообщает Verywell Health.
Как меняется давление в течение суток
Обычно давление начинает повышаться еще до момента пробуждения и достигает максимума примерно в 10 утра. Эти колебания регулируются циркадными ритмами — своеобразными "внутренними часами" тела, определяющими циклы сна и активности.
Как отмечает журнал Somnologie, утренний скачок давления вызван целым рядом физиологических и химических процессов, контролируемых именно этим биологическим ритмом.
Циркадные ритмы чувствительны к освещению:
Вечером, когда света становится меньше, организм вырабатывает мелатонин, что способствует сну и расширяет сосуды, снижая давление.
На рассвете повышение уровня освещенности запускает выработку кортизола, который стимулирует пробуждение и вызывает сужение сосудов, соответственно, давление растет.
Работа нервной системы
В течение суток мозг управляет работой двух частей вегетативной нервной системы, непосредственно влияющих на уровень артериального давления:
Парасимпатическая система – активная ночью, обеспечивает расслабление, снижение частоты сердцебиения и давления (уменьшает его на 10–20%).
Симпатичная система – активируется утром, готовит организм к активности, в частности из-за выброса кортизола, сужающего сосуды и повышающего давление.
Что еще влияет на утренние скачки давления
Кроме циркадных ритмов, есть ряд других факторов, усиливающих повышение АД с утра:
· Возраст с возрастом сосуда теряют эластичность, что способствует более резкому повышению давления.
· Гипертония – у людей с высоким давлением симпатическая нервная система становится гиперактивной, что способствует утренним "прыжкам".
· Диабет – нестабильный уровень сахара также усиливает активность симпатических нервов, влияющих на давление.
· Хронические заболевания почек – задержка жидкости из-за нарушения работы почек приводит к повышению давления.
· Алкоголь — особенно в чрезмерных вечерних дозах, может вызвать более сильное утреннее повышение давления.
· Стресс и тревожность – повышение уровня кортизола из-за психологической нагрузки также может быть причиной утренней гипертензии.
