Гипертоникам следует быть настороже: названо наиболее опасное для давления время

Утром артериальное давление часто растет из-за природных биологических ритмов нашего организма. Это нормальное явление, но следует знать, как оно работает и как его контролировать, чтобы не навредить здоровью, сообщает Verywell Health.

Фото: из открытых источников

Как меняется давление в течение суток

Обычно давление начинает повышаться еще до момента пробуждения и достигает максимума примерно в 10 утра. Эти колебания регулируются циркадными ритмами — своеобразными "внутренними часами" тела, определяющими циклы сна и активности.

Как отмечает журнал Somnologie, утренний скачок давления вызван целым рядом физиологических и химических процессов, контролируемых именно этим биологическим ритмом.

Циркадные ритмы чувствительны к освещению:

Вечером, когда света становится меньше, организм вырабатывает мелатонин, что способствует сну и расширяет сосуды, снижая давление.

На рассвете повышение уровня освещенности запускает выработку кортизола, который стимулирует пробуждение и вызывает сужение сосудов, соответственно, давление растет.

Работа нервной системы

В течение суток мозг управляет работой двух частей вегетативной нервной системы, непосредственно влияющих на уровень артериального давления:

Парасимпатическая система – активная ночью, обеспечивает расслабление, снижение частоты сердцебиения и давления (уменьшает его на 10–20%).

Симпатичная система – активируется утром, готовит организм к активности, в частности из-за выброса кортизола, сужающего сосуды и повышающего давление.

Что еще влияет на утренние скачки давления

Кроме циркадных ритмов, есть ряд других факторов, усиливающих повышение АД с утра:

· Возраст с возрастом сосуда теряют эластичность, что способствует более резкому повышению давления.

· Гипертония – у людей с высоким давлением симпатическая нервная система становится гиперактивной, что способствует утренним "прыжкам".

· Диабет – нестабильный уровень сахара также усиливает активность симпатических нервов, влияющих на давление.

· Хронические заболевания почек – задержка жидкости из-за нарушения работы почек приводит к повышению давления.

· Алкоголь — особенно в чрезмерных вечерних дозах, может вызвать более сильное утреннее повышение давления.

· Стресс и тревожность – повышение уровня кортизола из-за психологической нагрузки также может быть причиной утренней гипертензии.

Как уже писали "Комментарии", привычка пить диетические напитки и употреблять продукты "без сахара" может негативно влиять на мозг. Об этом в Facebook сообщил профессор и диетолог Олег Швец, ссылаясь на новое масштабное исследование, опубликованное в журнале Neurology.