logo

BTC/USD

115541

ETH/USD

4519.71

USD/UAH

41.23

EUR/UAH

48.5

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье Болезни и лечение Гипертоникам следует быть настороже: названо наиболее опасное для давления время
commentss НОВОСТИ Все новости

Гипертоникам следует быть настороже: названо наиболее опасное для давления время

Артериальное давление обычно начинает расти еще до пробуждения и достигает наивысшего уровня примерно в 10 часов утра.

16 сентября 2025, 08:25
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Утром артериальное давление часто растет из-за природных биологических ритмов нашего организма. Это нормальное явление, но следует знать, как оно работает и как его контролировать, чтобы не навредить здоровью, сообщает Verywell Health.

Гипертоникам следует быть настороже: названо наиболее опасное для давления время

Фото: из открытых источников

Как меняется давление в течение суток

Обычно давление начинает повышаться еще до момента пробуждения и достигает максимума примерно в 10 утра. Эти колебания регулируются циркадными ритмами — своеобразными "внутренними часами" тела, определяющими циклы сна и активности.

Как отмечает журнал Somnologie, утренний скачок давления вызван целым рядом физиологических и химических процессов, контролируемых именно этим биологическим ритмом.

Циркадные ритмы чувствительны к освещению:

Вечером, когда света становится меньше, организм вырабатывает мелатонин, что способствует сну и расширяет сосуды, снижая давление.

На рассвете повышение уровня освещенности запускает выработку кортизола, который стимулирует пробуждение и вызывает сужение сосудов, соответственно, давление растет.

Работа нервной системы

В течение суток мозг управляет работой двух частей вегетативной нервной системы, непосредственно влияющих на уровень артериального давления:

Парасимпатическая система – активная ночью, обеспечивает расслабление, снижение частоты сердцебиения и давления (уменьшает его на 10–20%).

Симпатичная система – активируется утром, готовит организм к активности, в частности из-за выброса кортизола, сужающего сосуды и повышающего давление.

Что еще влияет на утренние скачки давления

Кроме циркадных ритмов, есть ряд других факторов, усиливающих повышение АД с утра:

·          Возраст с возрастом сосуда теряют эластичность, что способствует более резкому повышению давления.

·          Гипертония – у людей с высоким давлением симпатическая нервная система становится гиперактивной, что способствует утренним "прыжкам".

·          Диабет – нестабильный уровень сахара также усиливает активность симпатических нервов, влияющих на давление.

·          Хронические заболевания почек – задержка жидкости из-за нарушения работы почек приводит к повышению давления.

·          Алкоголь — особенно в чрезмерных вечерних дозах, может вызвать более сильное утреннее повышение давления.

·          Стресс и тревожность – повышение уровня кортизола из-за психологической нагрузки также может быть причиной утренней гипертензии.

Как уже писали "Комментарии", привычка пить диетические напитки и употреблять продукты "без сахара" может негативно влиять на мозг. Об этом в Facebook сообщил профессор и диетолог Олег Швец, ссылаясь на новое масштабное исследование, опубликованное в журнале Neurology.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.verywellhealth.com/what-time-of-day-is-your-blood-pressure-highest-11805042
Теги:

Новости

Все новости