logo

BTC/USD

109668

ETH/USD

4338.98

USD/UAH

41.26

EUR/UAH

48.13

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье Болезни и лечение Этот симптом сигнализирует о скрытом диабете
commentss НОВОСТИ Все новости

Этот симптом сигнализирует о скрытом диабете

Этот симптом может свидетельствовать о скрытой форме диабета

29 августа 2025, 11:26
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Диабет 2 типа часто называют "тихой" болезнью. Он может развиваться годами без ярко выраженных проявлений, а первые симптомы легко спутать с обычной усталостью или возрастными переменами. Однако врачи подчеркивают: есть определенный сигнал, часто указывающий именно на скрытый диабет — постоянная сильная жажда.

Этот симптом сигнализирует о скрытом диабете

Этот симптом сигнализирует о скрытом диабете

Почему возникает жажда?

Когда уровень сахара в крови повышен, организм пытается вывести его через почки. Это провоцирует частые мочеиспускания, и как следствие – обезвоживание. Человек начинает чувствовать сухость во рту, пить больше воды, но даже это не приносит облегчения.

Другие "замаскированные" симптомы скрытого диабета:

Быстрая утомляемость даже после отдыха.

Резкое похудение или, напротив, набор веса без видимой причины.

Затуманенное зрение или ощущение пелены перед глазами.

Медленное заживление ран и частые воспалительные процессы.

Онемение или покалывание в пальцах (признак поражения нервов).

Почему важно сразу реагировать?

Скрытый диабет опасен тем, что повреждения органов начинаются задолго до официального диагноза. Сердце, сосуды, почки и глаза постепенно страдают от избытка глюкозы. Поэтому врачи советуют проверять уровень сахара хотя бы раз в год, особенно если у вас есть факторы риска: избыточный вес, малоподвижный образ жизни, наследственность или высокое давление.

Что делать?

Обратиться к врачу и сдать анализы (глюкоза крови натощак, тест на гликированный гемоглобин).

Просмотреть питание: уменьшить потребление сладкого, сдобы, фастфуда.

Добавить ежедневную физическую активность хотя бы 30 минут.

Контролировать АД и вес.

Если вы заметили постоянное чувство жажды, которое не проходит даже после достаточного потребления воды, это не мелочь. Это сигнал организма, который следует немедленно пройти обследование.

Напомним, портал "Комментарии" писал , как распознать скрытый инсульт.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости