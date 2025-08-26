Инсульт обычно ассоциируется с внезапным параличом, потерей речи или сильной головной болью. Но существует еще одна форма этого опасного состояния – скрытый инсульт. Он может проходить незаметно без ярких проявлений, но последствия оставляет серьезные: ухудшение памяти, снижение концентрации, риск повторных инсультов.

Этот симптом свидетельствует, что у вас скрытый инсульт

Что такое скрытый инсульт

Скрытый или "немой" инсульт — это микроповреждение участков мозга из-за нарушения кровообращения. Человек может даже не догадываться, что перенес его, ведь нет резких изменений в состоянии. Выявить его чаще всего удается случайно во время МРТ головного мозга.

Главный симптом, который следует знать

Специалисты отмечают: внезапное и беспричинное нарушение памяти – это тревожный сигнал, который может свидетельствовать о скрытом инсульте. Человек забывает привычные слова, не может воспроизвести недавнее событие, теряется в знакомом пространстве. На первый взгляд, это может показаться переутомлением или стрессом, но в комплексе с другими факторами это опасно.

Другие возможные признаки скрытого инсульта:

внезапная слабость или быстротекающая онемение конечностей;

кратковременное головокружение без видимых причин;

проблемы с координацией, когда человек вдруг спотыкается или теряет равновесие;

двоение в глазах или размытость зрения;

трудности с произношением отдельных слов.

Чем опасен "немой" инсульт

Даже если симптомы быстро исчезают, клетки мозга уже получили повреждения. Это повышает риск повторного инсульта, который может быть значительно более тяжелым и иметь необратимые последствия.

Что делать

Если вы замечаете у себя или близких внезапное ухудшение памяти или языка – обратитесь к неврологу.

Пройдите обследование: МРТ, анализы на холестерин, контроль АД.

Следите за здоровьем сосудов: отказ от курения, контроль веса, физическая активность и правильное питание значительно снижают риски.

Важно: скрытый инсульт не менее опасен, чем явный. Он — предупреждение организма, что сосуды нуждаются в немедленном внимании.

