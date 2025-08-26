Рубрики
Инсульт обычно ассоциируется с внезапным параличом, потерей речи или сильной головной болью. Но существует еще одна форма этого опасного состояния – скрытый инсульт. Он может проходить незаметно без ярких проявлений, но последствия оставляет серьезные: ухудшение памяти, снижение концентрации, риск повторных инсультов.
Этот симптом свидетельствует, что у вас скрытый инсульт
Скрытый или "немой" инсульт — это микроповреждение участков мозга из-за нарушения кровообращения. Человек может даже не догадываться, что перенес его, ведь нет резких изменений в состоянии. Выявить его чаще всего удается случайно во время МРТ головного мозга.
Специалисты отмечают: внезапное и беспричинное нарушение памяти – это тревожный сигнал, который может свидетельствовать о скрытом инсульте. Человек забывает привычные слова, не может воспроизвести недавнее событие, теряется в знакомом пространстве. На первый взгляд, это может показаться переутомлением или стрессом, но в комплексе с другими факторами это опасно.
Другие возможные признаки скрытого инсульта:
внезапная слабость или быстротекающая онемение конечностей;
кратковременное головокружение без видимых причин;
проблемы с координацией, когда человек вдруг спотыкается или теряет равновесие;
двоение в глазах или размытость зрения;
трудности с произношением отдельных слов.
Даже если симптомы быстро исчезают, клетки мозга уже получили повреждения. Это повышает риск повторного инсульта, который может быть значительно более тяжелым и иметь необратимые последствия.
Что делать
Если вы замечаете у себя или близких внезапное ухудшение памяти или языка – обратитесь к неврологу.
Пройдите обследование: МРТ, анализы на холестерин, контроль АД.
Следите за здоровьем сосудов: отказ от курения, контроль веса, физическая активность и правильное питание значительно снижают риски.
Важно: скрытый инсульт не менее опасен, чем явный. Он — предупреждение организма, что сосуды нуждаются в немедленном внимании.
