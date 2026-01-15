Этот продукт исцелит ваши суставы и уменьшит боль: советуют медики.

Артрит остается одной из самых сложных проблем современной медицины, ведь существует более ста разновидностей этого заболевания, поражающих суставы. Основной характеристикой болезни является хроническое воспаление, постепенно разрушающее хрящи, провоцируя постоянную боль, ограничение подвижности и заметные отеки. Особое внимание врачи уделяют ревматоидному артриту, ведь без своевременного лечения он может быстро привести к инвалидности, часто всего через несколько лет после появления первых симптомов.

Несмотря на стереотип, что артрит возникает только у пожилых людей, статистика показывает увеличение случаев ювенильного артрита, затрагивающего детей и подростков. Полного лечения от большинства форм артрита пока нет, поэтому специалисты советуют рассматривать питание как важную составляющую комплексной терапии. Правильно подобранный рацион не только поддерживает организм, но и активно влияет на воспалительные процессы.

Эксперты, в частности, доктор физической терапии Эль Мохендлесс, отмечают, что оливковое масло первого отжима (EVOO) является одним из самых эффективных натуральных средств для уменьшения артритной боли. Ключевое ее действие связано с уникальным соединением — олеоканталом, научно доказано блокирующим те же воспалительные пути, что и популярные обезболивающие препараты, такие как ибупрофен.

Главным преимуществом этого природного компонента является отсутствие побочных эффектов, часто сопровождающих длительное использование лекарств. Регулярное употребление нескольких столовых ложек ежедневного масла может существенно снизить интенсивность воспаления и облегчить боль в суставах.

Кроме того, оливковое масло первого отжима оказывает положительное влияние на состояние при аутоиммунных заболеваниях, в частности ревматоидном артрите и волчанке. Ее полифенолы демонстрируют высокую эффективность в борьбе с воспалениями, улучшая здоровье суставов и общее состояние организма. Многие специалисты считают масло главным фактором успеха средиземноморской диеты, способствующей профилактике хронических заболеваний.

Чтобы сохранить лечебные свойства, оливковое масло следует правильно хранить: защищать от света, тепла и воздуха, ведь эти факторы разрушают ценные полифенолы и олеокантал, снижая противовоспалительный эффект. Потому оптимально держать продукт в темном и прохладном месте, чтобы он оставался полезным.

