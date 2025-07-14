Это может "убить" желудок: что известно о негативном влиянии соли

Соль используют постоянно в кулинарии для придания вкусу блюдам и хранению продуктов. Однако чрезмерное употребление соли может привести к возникновению многих проблем. Одним из уязвимых к соли органов называют желудок. О заболеваниях, которые может вызвать соль, рассказываем поподробнее.

Желудок. Иллюстративное фото

Негативное влияние соли на желудок

Чрезмерное потребление соли может вызвать воспаление слизистой желудка. Со временем это состояние может привести к образованию язв. Также повреждения желудка создают питательную среду для колонизации бактерии Helicobacter pylori. Их называют одним из главных факторов развития гастрита и рака желудка. Соль также может усиливать действие канцерогенов, таких как нитрозамины, образующиеся в соленых и копченых продуктах.

Также соль нарушает барьерную функцию слизистой желудка. Это состояние делает слизистую уязвимой к химическим повреждениям. Такая ситуация влечет за собой цепь воспалительных реакций. Они могут привести к атрофическому гастриту, метаплазии и, наконец, к злокачественным изменениям.

Как уменьшить влияние соли на желудок

Чтобы минимизировать негативное влияние, следует ограничить потребление соли до 5 г в день. Это примерно 1 чайная ложка. Также следует избегать употребления обработанных продуктов, содержащих "скрытую" соль. Чтобы усилить вкус блюда, следует отдать предпочтение натуральным специям и травам.

Специалисты советуют регулярно проверять уровень натрия в организме, особенно при наличии проблем с давлением или желудком. Проверять наличие бактерии Helicobacter pylori следует при симптомах гастрита.

Напомним: портал "Комментарии" писал о негативном влиянии сахара на желудок.



