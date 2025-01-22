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Это чувствуют все больные: итальянские медики рассказали об основном признаке инфаркта

Некоторые молекулярные варианты, выступающие биомаркерами, позволяют идентифицировать лиц, находящихся под угрозой острого заболевания в ближайшее время.

сегодня, 12:20
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Клименко Елена

У людей, находящихся под угрозой инфаркта миокарда, был обнаружен уникальный генетический маркер в крови. К такому выводу пришли исследователи из университета и поликлиники Tor Vergata в Италии. Их пилотное исследование помогло на раннем этапе идентифицировать пациентов с высоким риском сердечного приступа и своевременно принять необходимые меры для их спасения.

Это чувствуют все больные: итальянские медики рассказали об основном признаке инфаркта

Фото: из открытых источников

Главной целью ученых было выяснить, почему острые коронарные синдромы почти всегда связаны с основным заболеванием коронарных артерий, причинами которого является сочетание генетических факторов и образа жизни.

В исследовании приняли участие две группы пациентов: те, у которых стабильная ишемическая болезнь сердца без инфаркта, и у кого диагностирована нестабильная коронарная болезнь или перенесен инфаркт.

Исследователи обнаружили, что некоторые молекулярные варианты, выступающие биомаркерами, позволяют идентифицировать лиц, находящихся под угрозой острого заболевания в ближайшее время.

"Этот биомаркер не первый из выявленных, но он, несомненно, самый важный. Он позволяет выделить в группе риска тех, кто нуждается в срочном медицинском вмешательстве. Это открывает новые возможности для персонализированной медицины", — отметил ректор университета и директор лаборатории Джузеппе Новелли.

Он также добавил, что эта информация может стать эффективным прогностическим тестом для определения риска острого инфаркта у пациентов, обращающихся в отделение неотложной помощи.

Как уже писали "Комментарии", британские медики на основе 10 тыс. случаев сердечных приступов было обнаружено, что в понедельник инфаркты случались значительно чаще, чем в любой другой день недели.



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Источник: https://u-news.com.ua/186982-ye-u-vsikh-khvorykh-italiiski-medyky-vyiavyly-golovnyi-provisnyk-infarktu.html

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