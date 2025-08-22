Эти симптомы могут быть у многих: ранние признаки угрозы развития диабета

Рубрики
Предиабетом называют состояние, когда уровень глюкозы в крови превышает норму, но еще не достигает порога диагноза "сахарный диабет". Это тревожный сигнал, указывающий на нарушение обмена веществ и риск развития серьезных осложнений.
Наибольшей опасностью предиабета называют отсутствие явных симптомов. Характерные признаки, которые могут указывать на нарушения:
потемнение кожи на шее, в подмышках или паху,
частое мочеиспускание,
повышенная жажда,
усталость,
затуманенное зрение,
покалывание в конечностях,
медленное заживление ран.
Если эти признаки появляются, это может сигнализировать о переходе предиабета в диабет.
Причины развития предиабета связаны с инсулинорезистентностью. Это состояние, когда клетки организма не реагируют должным образом на инсулин, что приводит к накоплению глюкозы в крови.
Среди основных факторов риска специалисты указывают:
избыточный вес,
малоподвижный образ жизни,
неправильное питание,
наследственность,
возраст более 45 лет,
гестационный диабет в прошлом,
синдром поликистозных яичников,
апноэ сна,
курение.
При предиабете советуют изменить образ жизни. Среди главных советов называют:
снижение веса на 5-7% от начальной массы тела. Для человека весом 90 кг это примерно 4,5–6,3 кг,
увеличение физической активности – не менее 150 минут в неделю. К примеру, 30 минут быстрой ходьбы пять раз в неделю,
сбалансированное питание – следует ограничить употребление сахара, насыщенных жиров и обработанных продуктов,
отказ от курения и улучшение качества сна.
В некоторых случаях врачи могут назначить медикаментозное лечение.
