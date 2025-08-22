logo

Эти симптомы могут быть у многих: ранние признаки угрозы развития диабета

Что указывает на угрозу развития диабета: симптомы предиабеточного состояния

22 августа 2025, 16:22
Предиабетом называют состояние, когда уровень глюкозы в крови превышает норму, но еще не достигает порога диагноза "сахарный диабет". Это тревожный сигнал, указывающий на нарушение обмена веществ и риск развития серьезных осложнений.

Наибольшей опасностью предиабета называют отсутствие явных симптомов. Характерные признаки, которые могут указывать на нарушения:

  • потемнение кожи на шее, в подмышках или паху,

  • частое мочеиспускание,

  • повышенная жажда,

  • усталость,

  • затуманенное зрение,

  • покалывание в конечностях,

  • медленное заживление ран.

Если эти признаки появляются, это может сигнализировать о переходе предиабета в диабет.

Причины развития предиабета связаны с инсулинорезистентностью. Это состояние, когда клетки организма не реагируют должным образом на инсулин, что приводит к накоплению глюкозы в крови.

Среди основных факторов риска специалисты указывают:

  • избыточный вес,

  • малоподвижный образ жизни,

  • неправильное питание,

  • наследственность,

  • возраст более 45 лет,

  • гестационный диабет в прошлом,

  • синдром поликистозных яичников,

  • апноэ сна,

  • курение.

При предиабете советуют изменить образ жизни. Среди главных советов называют:

  • снижение веса на 5-7% от начальной массы тела. Для человека весом 90 кг это примерно 4,5–6,3 кг,

  • увеличение физической активности – не менее 150 минут в неделю. К примеру, 30 минут быстрой ходьбы пять раз в неделю,

  • сбалансированное питание – следует ограничить употребление сахара, насыщенных жиров и обработанных продуктов,

  • отказ от курения и улучшение качества сна.

В некоторых случаях врачи могут назначить медикаментозное лечение.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какие симптомы указывают на развитие диабета.




