Эти симптомы могут быть у многих: ранние признаки угрозы развития диабета

Предиабетом называют состояние, когда уровень глюкозы в крови превышает норму, но еще не достигает порога диагноза "сахарный диабет". Это тревожный сигнал, указывающий на нарушение обмена веществ и риск развития серьезных осложнений.

Диабет. Иллюстративное фото

Наибольшей опасностью предиабета называют отсутствие явных симптомов. Характерные признаки, которые могут указывать на нарушения:

потемнение кожи на шее, в подмышках или паху,

частое мочеиспускание,

повышенная жажда,

усталость,

затуманенное зрение,

покалывание в конечностях,

медленное заживление ран.

Если эти признаки появляются, это может сигнализировать о переходе предиабета в диабет.

Причины развития предиабета связаны с инсулинорезистентностью. Это состояние, когда клетки организма не реагируют должным образом на инсулин, что приводит к накоплению глюкозы в крови.

Среди основных факторов риска специалисты указывают:

избыточный вес,

малоподвижный образ жизни,

неправильное питание,

наследственность,

возраст более 45 лет,

гестационный диабет в прошлом,

синдром поликистозных яичников,

апноэ сна,

курение.

При предиабете советуют изменить образ жизни. Среди главных советов называют:

снижение веса на 5-7% от начальной массы тела. Для человека весом 90 кг это примерно 4,5–6,3 кг,

увеличение физической активности – не менее 150 минут в неделю. К примеру, 30 минут быстрой ходьбы пять раз в неделю,

сбалансированное питание – следует ограничить употребление сахара, насыщенных жиров и обработанных продуктов,

отказ от курения и улучшение качества сна.

В некоторых случаях врачи могут назначить медикаментозное лечение.

