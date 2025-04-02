Эти продукты помогают предотвратить образование камней в почках

Многие задаются вопросом, какие продукты стоит добавить в рацион, чтобы поддержать здоровье почек и предотвратить образование камней? Медикики подчеркивают, что потребление больше кальция из молочных продуктов, таких как йогурт, на самом деле может помочь предотвратить образование камней.

Еда. Фото: из открытых источников

Нефролог Раида Гивала рассказала, что самый распространенный вид камней в почках называют камнями оксалата кальция. Эти камни образуются, когда кальций смешивается с кристаллообразующим веществом под названием оксалат в моче.

Кефир является еще одним продуктом, богатым кальцием, который может помочь защитить от камней в почках. Но это еще далеко не все полезные свойства кефира. Он полон пробиотиков для поддержания здоровья кишечника. Это, в свою очередь, может защитить от камней в почках.

Диетолог Мелани Бетц рассказала, что бактерии, живущие в кишечнике, могут помочь уменьшить всасывание оксалатов, а также приглушить воспаление в почках, которое может привести к образованию камней.

Чтобы избежать появления каменей также стоит кушать апельсины. Этот фрукт богат полезным соединением под названием цитрат. Он работает, снижая pH мочи, создавая неблагоприятную среду для образования камней в почках.

Однако не все цитрусовые одинаково эффективны. Исследование показало, что грейпфрутовый сок наоборот может повышать риск образования камней в почках. Важно есть цельные фрукты, чтобы получить цитрат и клетчатку.

Конечно же, не стоит забывать об овощах. Клетчатка наиболее известна своей ролью в здоровье пищеварения – одним из многих преимуществ клетчатки является снижение риска образования камней в почках.

Хотя в овощах может быть много оксалатов, но фрукты и овощи помогают сбалансировать уровень мочевой кислоты и повысить цитрат мочи, что может помочь предотвратить образование кальциевых камней в почках.

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