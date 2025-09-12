Эти продукты крайне опасны после 60 лет: срочная оговорка для пенсионеров

logo

Эти продукты повышают нагрузку на сердце и способствуют набору веса.

12 сентября 2025, 08:00
После 60 лет большинство людей имеют устоявшийся образ жизни и пищевые привычки, которые соблюдаются годами. Однако в зрелом возрасте стоит пересмотреть некоторые из них, ведь именно сейчас особенно важно заботиться о здоровье сердца. Как пишет издание Parade, сердечно-сосудистая система становится более уязвимой, а риск инфаркта значительно возрастает.

По статистике, первый инфаркт у мужчин чаще всего встречается в 65 лет, у женщин — в 72. Именно поэтому кардиологи отмечают: ежедневные привычки, в частности завтраки, оказывают прямое влияние на состояние сердца.

Три кардиолога, с которыми пообщались журналисты Parade, назвали один из самых вредных завтраков для людей после 60. Речь идет о регулярном употреблении колбасы, бекона и других обработанных мясных изделий. Такие продукты не только перегружают сердце, но и усложняют работу сосудистой системы.

По словам кардиолога Ларса Сондергаарда, в краткосрочной перспективе бекон и колбаса могут повлечь за собой повышение давления и уровня "плохого" холестерина. Это происходит из-за высокого содержания натрия и насыщенных жиров в этих продуктах. А если такие завтраки постоянны, это создает серьезную угрозу для сердечно-сосудистого здоровья.

Кардиолог Эстель Жан добавляет, что употребление переработанного мяса на завтрак может вызывать хроническое воспаление в организме и привести к постепенному набору лишнего веса. А избыточный вес – это еще один фактор риска для сердца и сосудов в пожилом возрасте

Итак, специалисты советуют людям постарше обратить внимание на состав своего завтрака и заменить вредные мясные продукты более полезными альтернативами — овощами, цельнозерновыми кашами, яйцами, нежирным мясом или рыбой.

Как уже писали "Комментарии", обычный черный или зеленый чай сам по себе является источником полезных веществ — он богат антиоксидантами, витаминами, микроэлементами, которые поддерживают иммунную систему, улучшают работу мозга и сердца, а также имеют противовоспалительный эффект. Но, как отмечают медицинские эксперты, его пользу можно усилить, добавив всего один природный компонент — корицу.



