Эти привычки помогают продлить жизнь после диагноза "рак": эксперты поразили советами

Диагноз "рак" кардинально изменяет жизнь человека, однако не лишает его возможности влиять на собственное здоровье. Современные исследования свидетельствуют, что наряду с лечением важную роль играют повседневные привычки, которые могут снизить риск рецидива, улучшить самочувствие и даже увеличить продолжительность жизни. Об этом сообщает The Washington Post.

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Ежегодно только в США онкологические заболевания выявляют более чем у двух миллионов человек, а количество живущих после лечения уже превышает 18 миллионов. Поэтому все большее число пациентов интересуются, могут ли изменения образа жизни реально повлиять на прогноз.

Одной из важнейших рекомендаций врачей есть полный отказ от курения. По данным многочисленных исследований, люди, продолжающие курить после установления диагноза, чаще сталкиваются с рецидивами, развитием других видов рака, более тяжелым течением лечения и более высоким риском смерти. В то же время прекращение курения существенно улучшает шансы на выживание.

Специалисты также рекомендуют максимально ограничить или полностью исключить алкоголь. Исследования показывают, что регулярное употребление спиртного после диагноза связано с более высокой вероятностью повторной госпитализации и развития новых злокачественных опухолей.

Не менее важным компонентом обновления является физическая активность. Даже умеренные нагрузки помогают бороться с усталостью, поддерживать мышечную силу, контролировать массу тела и улучшают качество жизни. Большие научные обзоры свидетельствуют о том, что регулярные упражнения могут существенно снизить риск смертности среди пациентов с раком молочной железы, простаты, легких и колоректальным раком.

Врачи также рекомендуют соблюдать сбалансированный рацион с большим количеством овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов и минимальным содержанием насыщенных жиров и красного мяса. Такой тип питания связывают с более низким риском рецидива и лучшими показателями выживаемости.

В то же время эксперты отмечают, что популярные кетодиета, лечебное голодание или суровые низкоуглеводные диеты пока не имеют достаточной научной базы, подтверждающей их эффективность для онкологических пациентов.

Несмотря на сложный диагноз, специалисты подчеркивают, что ежедневные здоровые привычки могут стать важной частью лечения, восстановления и долгой жизни после онкологического заболевания.

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