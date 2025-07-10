Эти изменения приведут к потере подвижности: как соль "убивает" суставы

Соль называют одним из наиболее распространенных ингредиентов в рационе. Она помогает поддерживать водно-солевой баланс, передавать нервные импульсы и обеспечивать работу мышц. Однако чрезмерное потребление соли может вызвать проблемы со здоровьем. Какие изменения в суставах могут привести соль, рассказываем далее.

Колени. Иллюстративное фото

Соль может вызвать воспалительные процессы в суставах. Особенно это касается людей с остеоартритом – избыток натрия приводят к отекам, боли и снижению подвижности. В долгосрочной перспективе это состояние может привести к разрушению хрящевой ткани.

Особенно чувствительны к воздействию соли люди с ревматоидным артритом. Прием кортикостероидов, часто используемых для лечения заболевания, способствует задержке натрия, что еще больше усугубляет ситуацию. К тому же избыток натрия может привести к потере кальция из костей. Такая ситуация повышает риск развития остеопороза.

Чрезмерное потребление соли также может привести к задержке воды в тканях. Это оказывает дополнительное давление на суставы. Особенно такая ситуация опасна для людей с лишним весом, ведь у них нагрузка на опорно-двигательный аппарат и так повышена. В сочетании с воспалительными процессами это может привести к хронической боли и ограничению подвижности.

Специалисты отмечают, что проблема состоит в том, что люди не учитывают скрытую соль в продуктах. Избыточное количество натрия содержится в большинстве обработанных продуктов, например в консервах или фастфуде. Поэтому люди не осознают, суточное количество потребленной соли.

Отметим, что по рекомендациям специалистов суточная норма натрия не должна превышать 2300 мг, а для людей с хроническими заболеваниями – 1500 мг. Однако, как указывают эксперты, средний показатель потребления натрия во многих странах превышает эти нормы почти вдвое.

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