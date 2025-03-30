Эта распространенная медицинская практика "убивает" микрофлору кишечника

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Кречмаровская Наталия
Микрофлора кишечника состоит из миллиардов микроорганизмов, играющих важную роль в поддержке нашего здоровья. Они помогают переваривать пищу, синтезировать витамины, укреплять иммунную систему и защищать от вредных бактерий. Однако одна из самых распространенных медицинских практик – использование антибиотиков – может нанести серьезный ущерб микрофлоре кишечника.
Иллюстративное фото
Как антибиотики влияют на микрофлору кишечника:
Уничтожение полезных бактерий: Антибиотики не различают полезные и вредные бактерии. Они уничтожают оба типа, нарушая баланс микрофлоры кишечника.
Разнообразие микрофлоры: Разнообразная микрофлора кишечника является более здоровой и устойчивой к заболеваниям. Антибиотики могут снизить разнообразие микрофлоры, делая ее более уязвимой.
Развитие резистентности к антибиотикам: Чрезмерное использование антибиотиков может привести к развитию резистентности к антибиотикам у вредных бактерий, что затрудняет лечение инфекций в будущем.
Нарушение пищеварения: Уничтожение полезных бактерий может привести к нарушению пищеварения, диареи, запоров и другим проблемам с желудочно-кишечным трактом.
Снижение иммунитета: Микрофлора кишечника играет важную роль в поддержании иммунной системы. Уничтожение полезных бактерий может ослабить иммунную систему, делая нас более уязвимыми к инфекциям.
Развитие хронических заболеваний Некоторые исследования показывают, что нарушение микрофлоры кишечника может быть связано с развитием хронических заболеваний, таких как воспалительные заболевания кишечника, ожирение и диабет 2 типа.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что "убивает" микрофлору желудка.
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