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Эта распространенная медицинская практика "убивает" микрофлору кишечника

Главная медицинская практика,, которая причиняет значительный вред микрофлоре кишечника

30 марта 2025, 17:25
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Кречмаровская Наталия

Микрофлора кишечника состоит из миллиардов микроорганизмов, играющих важную роль в поддержке нашего здоровья. Они помогают переваривать пищу, синтезировать витамины, укреплять иммунную систему и защищать от вредных бактерий. Однако одна из самых распространенных медицинских практик – использование антибиотиков – может нанести серьезный ущерб микрофлоре кишечника.

Эта распространенная медицинская практика "убивает" микрофлору кишечника

Иллюстративное фото

Как антибиотики влияют на микрофлору кишечника:

Уничтожение полезных бактерий: Антибиотики не различают полезные и вредные бактерии. Они уничтожают оба типа, нарушая баланс микрофлоры кишечника.

Разнообразие микрофлоры: Разнообразная микрофлора кишечника является более здоровой и устойчивой к заболеваниям. Антибиотики могут снизить разнообразие микрофлоры, делая ее более уязвимой.

Развитие резистентности к антибиотикам: Чрезмерное использование антибиотиков может привести к развитию резистентности к антибиотикам у вредных бактерий, что затрудняет лечение инфекций в будущем.

Нарушение пищеварения: Уничтожение полезных бактерий может привести к нарушению пищеварения, диареи, запоров и другим проблемам с желудочно-кишечным трактом.

Снижение иммунитета: Микрофлора кишечника играет важную роль в поддержании иммунной системы. Уничтожение полезных бактерий может ослабить иммунную систему, делая нас более уязвимыми к инфекциям.

Развитие хронических заболеваний Некоторые исследования показывают, что нарушение микрофлоры кишечника может быть связано с развитием хронических заболеваний, таких как воспалительные заболевания кишечника, ожирение и диабет 2 типа.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что "убивает" микрофлору желудка.




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