Если у вас есть эти привычки, то у вас невроз

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Недилько Ксения
Невроз – это расстройство нервной системы, которое может проявляться разными способами. Есть ряд привычек, которые могут свидетельствовать о наличии невроза. Важно отметить, что наличие одной или нескольких этих привычек не обязательно означает, что у вас невроз. Для установки диагноза необходимо обратиться к специалисту.
Невроз: симптомы
Чрезмерная тревожность:
Постоянное чувство напряжения и беспокойства.
Ожидание наихудшего развития событий.
Трудно расслабиться и отдохнуть.
Обсессивно-компульсивное поведение:
Навязчивые мысли, вызывающие тревогу.
Компульсивные действия, выполняемые по снижению тревоги.
К примеру, постоянное мытье рук, проверка замков, счет предметов.
Ипохондрия:
Чрезмерная озабоченность своим здоровьем.
Постоянные визиты к врачам.
Страх заболеть серьезной болезнью.
Расстройства сна:
Бессонница.
Часто пробуждение ночью.
Плохой сон.
Раздражительность:
Частые вспышки гнева.
Нетерпеливость.
Трудно контролировать эмоции.
Социальная изоляция:
Избегание общения с людьми.
Чувство одиночества.
Страх перед публичными выступлениями.
Нарушения пищевого поведения:
Переедание.
Отказ от еды.
Булимия или анорексия.
Физические симптомы:
Головная боль.
Боль в животе.
Мышечное напряжение.
Потливость.
Если вы заметили у себя одну или несколько из этих привычек, не паникуйте. Обратитесь к психотерапевту или психиатру для консультации. Специалист поможет вам разобраться в ситуации и назначит подходящее лечение.
Помните: невроз – это не приговор. Современные методы лечения могут помочь вам вернуться к полноценной жизни.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что хруст позвонков – это распространенное явление, которое может вызвать беспокойство. Хотя во многих случаях это не признак серьезной проблемы, иногда хруст может сигнализировать о заболевании позвоночника.
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