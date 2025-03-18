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Ешьте эти три продукта ежедневно, чтобы избежать смертельного заболевания

Углеводы и клетчатка могут снизить риск развития рака

сегодня, 10:04
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Кравцев Сергей

Сбалансированное питание играет ключевую роль в профилактике онкологических заболеваний. Некоторые группы продуктов могут снижать риск развития рака кишечника благодаря высокому содержанию антиоксидантов и полезных бактерий. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет сайт Surrey Live.

Ешьте эти три продукта ежедневно, чтобы избежать смертельного заболевания

Фрукты и овощи. Фото: из открытых источников

Исследования показывают, что ежедневное потребление молока вместе с продуктами, богатыми клетчаткой, такими как батат и яблоки, могут быть ключевыми в профилактике заболевания.

В частности, молочные продукты, углеводы и клетчатка могут снизить риск развития рака.

Доктор медицинских наук Стивен Ли-Конг рассказал, что рак кишечника или колоректальный — это рак, который встречается в любой части толстого кишечника.

Клетчатка может способствовать улучшению здоровья кишечной среды и потенциально снижая риск рака. Диеты с высоким содержанием обработанного мяса и низким содержанием клетчатки могут способствовать росту вредных бактерий, которые могут способствовать воспалению и развитию рака.

Рафинированные углеводы и добавленный сахар могут способствовать воспалению и инсулинорезистентности, потенциально увеличивая риск рака. Сложные углеводы, содержащиеся в цельнозерновых, фруктах и овощах, обеспечивают необходимые питательные вещества и клетчатку, которые полезны для здоровья кишечника и могут защитить от колоректального рака.

Тогда как молоко может иметь защитный эффект против колоректального рака. Это может быть связано с различными факторами, включая кальций, витамин D и потенциально другие биоактивные соединения в молочных продуктах. Однако необходимы дополнительные исследования, чтобы полностью понять эти потенциальные преимущества.

Регулярная физическая активность (не менее 30 минут в день) улучшает перистальтику кишечника и снижает риск воспалительных процессов.

Избыточная масса тела увеличивает вероятность онкологических заболеваний, особенно рака толстого кишечника.

К тому же курение и чрезмерное употребление алкоголя являются факторами риска.

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Источник: https://www.getsurrey.co.uk/news/health/three-foods-eaten-every-day-31219479
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