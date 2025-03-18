Давление можно нормализовать за 20 минут: изобретена революционная методика

Британские исследователи разработали инновационный способ нормализации АД – целевую термальную терапию. Новый метод позволяет быстро и без хирургического вмешательства снижать высокое давление, а процедура длится всего 20 минут.

Высокое давление

Эта малоинвазивная методика предполагает использование специальной иглы, по которой подается интенсивное тепло. Процедура выполняется под седацией, что значительно уменьшает дискомфорт пациента. В отличие от традиционных операций, требующих общей анестезии и длительного обновления, новый подход позволяет избежать стационарного лечения.

Пациенты, уже прошедшие процедуру, отмечают значительное улучшение самочувствия – нормализуется давление, исчезают головные боли и другие симптомы гипертонии. Врачи надеются, что новая терапия поможет миллионам людей, страдающих этим заболеванием.

Гипертонию не зря называют "тихим убийцей", ведь она часто развивается без явных симптомов. По данным статистики, каждый четвертый взрослый имеет повышенное давление, но многие не осознают этого. Высокое АД является основной причиной сердечных приступов, инсультов и других серьезных осложнений.

Врачи отмечают, что нормальное давление составляет 90/60 – 120/80 мм рт. ст. А вот если отметки на тонометре показывают 120/80 – 140/90 мм рт. ст., то давление уже высоко. Опасно высоким называют давление 140/90 мм рт. ст. и выше (или 150/90 мм рт. ст. для людей 80 лет).

Учитывая это, контроль артериального давления после 40 лет крайне важен. Кроме того, врачи добавляют, что снизить риск развития гипертонии можно снизив потребление соли, отказавшись от курения и регулярно занимаясь спортом.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , какой фруктовый сок помогает снизить давление.



