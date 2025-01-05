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Что запрещено делать людям с высоким артериальным давлением

Какие привычные вещи под запретом для людей с высоким артериальным давлением

5 января 2025, 04:30 comments3856
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Кречмаровская Наталия

При наличии постоянного повышенного артериального давления врачи обычно рекомендуют соблюдать ограничения. Запрещаются:

Что запрещено делать людям с высоким артериальным давлением

Иллюстративное фото

  • интенсивные физические нагрузки, которые могут существенно повысить давление. К нагрузкам относятся тяжелая атлетика, спринт и высокоинтенсивные интервальные тренировки. Вместо этого рекомендуется заниматься легкими аэробными упражнениями, такими как ходьба, плавание или йога.

  • чрезмерное потребление соли. Людям с гипертонией следует ограничить потребление соли до 1500–2000 мг в день. Нужно отказаться от обработанных продуктов, консервов и фаст-фуда, часто содержат большое количество соли. Вместо этого следует отдавать предпочтение свежим продуктам и использовать специи для улучшения вкуса блюд.

  • стрессовые ситуации, которые могут отрицательно повлиять на АД. Людям с гипертонией важно избегать стрессовых ситуаций и научиться управлять стрессом с помощью техник релаксации, таких как медитация, глубокое дыхание или прогулки на свежем воздухе. Регулярный отдых и достаточный сон также важны для поддержания нормального уровня давления.

  • употребление алкоголя. Рекомендуемая норма для мужчин – не более двух стандартных напитков в день, а для женщин – не более одного. Важно помнить, что даже умеренное потребление алкоголя может оказать негативное влияние на здоровье, поэтому лучше вообще избегать его.

  • курение. Вредную привычку называют одним из главных факторов риска для развития сердечно-сосудистых заболеваний, включая гипертонию. Никотин в сигаретах способствует сужению сосудов, что приводит к повышению АД. Людям с гипертонией следует полностью отказаться от курения, чтобы снизить риск осложнений и улучшить общее состояние здоровья.

Напомним, что портал "Комментарии" писал об ограничениях для людей с низким артериальным давлением.




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