Что запрещено делать людям с высоким артериальным давлением

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
При наличии постоянного повышенного артериального давления врачи обычно рекомендуют соблюдать ограничения. Запрещаются:
Иллюстративное фото
интенсивные физические нагрузки, которые могут существенно повысить давление. К нагрузкам относятся тяжелая атлетика, спринт и высокоинтенсивные интервальные тренировки. Вместо этого рекомендуется заниматься легкими аэробными упражнениями, такими как ходьба, плавание или йога.
чрезмерное потребление соли. Людям с гипертонией следует ограничить потребление соли до 1500–2000 мг в день. Нужно отказаться от обработанных продуктов, консервов и фаст-фуда, часто содержат большое количество соли. Вместо этого следует отдавать предпочтение свежим продуктам и использовать специи для улучшения вкуса блюд.
стрессовые ситуации, которые могут отрицательно повлиять на АД. Людям с гипертонией важно избегать стрессовых ситуаций и научиться управлять стрессом с помощью техник релаксации, таких как медитация, глубокое дыхание или прогулки на свежем воздухе. Регулярный отдых и достаточный сон также важны для поддержания нормального уровня давления.
употребление алкоголя. Рекомендуемая норма для мужчин – не более двух стандартных напитков в день, а для женщин – не более одного. Важно помнить, что даже умеренное потребление алкоголя может оказать негативное влияние на здоровье, поэтому лучше вообще избегать его.
курение. Вредную привычку называют одним из главных факторов риска для развития сердечно-сосудистых заболеваний, включая гипертонию. Никотин в сигаретах способствует сужению сосудов, что приводит к повышению АД. Людям с гипертонией следует полностью отказаться от курения, чтобы снизить риск осложнений и улучшить общее состояние здоровья.
Напомним, что портал "Комментарии" писал об ограничениях для людей с низким артериальным давлением.
Новости