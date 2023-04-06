Что такое выездные гинекологические бригады и как получить помощь

Жители десяти областей Украины теперь могут воспользоваться услугами врачей-гинекологов прямо в своем населенном пункте. Медики уезжают в труднодоступные села и бесплатно проводят гинекологические осмотры, пишут "Комментарии".



В 10 областях Украины приступили к работе мобильные гинекологические бригады

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"Работа выездной мобильной бригады, ее услуги и расходные материалы – безвозмездные. В первую очередь врачи предоставляют консультации. Пациентов, нуждающихся в дополнительных обследованиях и обследованиях, специалисты направляют в специализированные медицинские учреждения", — рассказывают в Благотворительном фонде "Институт развития семьи и ребенка".

В целом же медики мобильной гинекологической бригады предоставляют следующие услуги:

- медицинское освидетельствование гинеколога и семейного врача;

- УЗИ-исследование;

- электрокардиограмма;

- консультация по вопросам женского здоровья, включая до- и послеродовой период, здоровье матери, уход за ребенком;

- консультация по вопросам ВИЧ-инфекций и заболеваний, передающихся половым путем;

- медицинская и психологическая поддержка пострадавших от домашнего насилия или других видов насилия, связанных с войной.

Мобильные бригады работают во Львовской; Ивано-Франковский; Тернопольской; Хмельницкий; Винницкой; Волынский; Житомирской; Черновицкой; Закарпатской и Ровенской областях.

"Чтобы узнать работу врачей в вашем районе, необходимо позвонить по номеру 3033. Оператор принимает звонки ежедневно в рабочее время", — добавляют организаторы.

Проект реализуется командой специалистов областных перинатальных центров при финансовой поддержке Фонда ООН в области народонаселения и координации Благотворительного фонда Институт развития семьи и ребенка.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, является ли противовоспалительный препарат "Нимесил" жизненно необходимым при любых заболеваниях и чем его можно заменить.

Писали "Комментарии" также и о планах Министерства цифровой трансформации, Минобороны, Минсоцполитики и Минветеранов по цифровизации военно-врачебной комиссии.

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