Что такое выездные гинекологические бригады и как получить помощь

Рубрики
МЕНЮ
Моесеенко Валентина
Жители десяти областей Украины теперь могут воспользоваться услугами врачей-гинекологов прямо в своем населенном пункте. Медики уезжают в труднодоступные села и бесплатно проводят гинекологические осмотры, пишут "Комментарии".
В 10 областях Украины приступили к работе мобильные гинекологические бригады
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
В целом же медики мобильной гинекологической бригады предоставляют следующие услуги:
- медицинское освидетельствование гинеколога и семейного врача;
- УЗИ-исследование;
- электрокардиограмма;
- консультация по вопросам женского здоровья, включая до- и послеродовой период, здоровье матери, уход за ребенком;
- консультация по вопросам ВИЧ-инфекций и заболеваний, передающихся половым путем;
- медицинская и психологическая поддержка пострадавших от домашнего насилия или других видов насилия, связанных с войной.
Мобильные бригады работают во Львовской; Ивано-Франковский; Тернопольской; Хмельницкий; Винницкой; Волынский; Житомирской; Черновицкой; Закарпатской и Ровенской областях.
Проект реализуется командой специалистов областных перинатальных центров при финансовой поддержке Фонда ООН в области народонаселения и координации Благотворительного фонда Институт развития семьи и ребенка.
Речь шла на портале "Комментарии" и о том, является ли противовоспалительный препарат "Нимесил" жизненно необходимым при любых заболеваниях и чем его можно заменить.
Писали "Комментарии" также и о планах Министерства цифровой трансформации, Минобороны, Минсоцполитики и Минветеранов по цифровизации военно-врачебной комиссии.
Читайте также на страницах "Комментариев" — Украина в заложниках олигархов. Здравоохранение.
Обсуждения
Новости