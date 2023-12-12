Что делать, если скачет давление: причины и рекомендации

Скачки артериального давления могут быть неприятным и опасным явлением. Если вы страдаете от этого — необходимо уделить особое внимание этому вопросу и подобрать правильный подход. Высокое или низкое давление может вызвать различные симптомы, включая головокружение, слабость, усталость и даже серьезные осложнения, поэтому важно знать, как правильно реагировать.

В данной статье мы рассмотрим, что делать, когда прыгает артериальное давление.







Почему скачет давление

Перепады артериального давления могут иметь разнообразные причины, среди которых часто встречается артериальная гипертензия. Это отдельное заболевание, которое, хотя и не поддается полному излечению, может быть эффективно контролировано при своевременном обращении к опытному специалисту.

Существует несколько других факторов, способствующих перепадам давления, таких как нарушения эндокринной системы, стрессы, вегето-сосудистая дистония, избыточное употребление алкоголя, кофе, чая, смена климата, резкое изменение погодных условий, курение и заболевания шейного отдела позвоночника. В зависимости от образа жизни пациента, причины перепадов давления могут быть многообразными.

При появлении симптомов, таких как тошнота, головокружение, учащенное сердцебиение, чувство жара, потливость, "мушки" перед глазами, потемнение в глазах или потеря сознания, необходимо выявить и устранить причины внезапных скачков давления. Даже если сейчас они не вызывают сильного дискомфорта, важно консультироваться с опытным кардиологом, который поможет выяснить причины и подобрать соответствующую терапию.





Что делать, если давление скачет

При подозрении на перепады давления рекомендуется начать отслеживать показатели с использованием тонометра, чтобы исключить другие причины плохого самочувствия. Начните вести дневник давления. Например, записывайте показатели до еды и после, до приема кофе, чая, тяжелой пищи и после. Также записывайте свое эмоциональное состояние, когда испытываете стрессы или чрезмерно нервничаете. Через месяц ведения дневника вам станет ясны внешние причины скачков давления. Дальше с этим дневником следует обратиться к специалисту для подбора специальных лекарств или, если вы уже принимаете что-то от давления, тогда доктор подкорректирует дозировку или поменяет лекарство.

Для гипотоников — если у вас пониженное давление — могут быть полезны тонизирующие напитки, настойка элеутерококка, кофе или крепкий чай. В случае гипертонии важно избегать самолечения, поскольку это может иметь негативные последствия. Врач, проведя необходимые исследования, предложит лечение, включающее медикаментозные средства и дополнительные процедуры для нормализации давления.

Самое важное — следовать рекомендациям врача, чтобы обеспечить максимально положительный эффект от лечения. В этом контексте, отдых и забота о себе становятся ключевыми элементами. Комплекс оздоровительного лечения и семейного отдыха "Солнечный" в Закарпатье предоставляет комфортные условия и высококвалифицированных специалистов, готовых помочь в нормализации давления и улучшении общего состояния здоровья.





Что делать, чтобы нормализовать давление: простые советы

Если вы почувствовали себя плохо и подозреваете, что у вас упало или поднялось давление — первым шагом, как бы это банально не звучало, необходимо его измерение. Если вы дома — воспользуйтесь домашним тонометром, если "давление" застало вас где-то на улице — обратитесь в ближайшую аптеку, где должны бесплатно измерить давление и, в случае необходимости, оказать первую медицинскую помощь.

Если давление резко подскочило — главное правило — сохраняйте спокойствие. Постарайтесь расслабиться и сесть в удобном положении. Уменьшите потребление соли, так как избыток натрия может увеличивать давление. Пейте достаточное количество воды, чтобы поддерживать нормальный уровень гидратации.

В случае низкого давления — поднимите ноги. Если возможно, положите ноги выше уровня сердца, чтобы улучшить кровообращение. Маленькое количество соли может помочь поднять давление. Избегайте чрезмерного потребления кофеинсодержащих напитков, так как они могут способствовать снижению давления.





Как поддерживать давление в норме

Основное правило нормального давления — это здоровый образ жизни. Регулярные умеренные физические упражнения могут помочь поддерживать здоровое давление.

Меньше соли в рационе, а больше свежих фруктов, овощей и нежирных продуктов — способствует поддержанию нормального давления.





Помните, что резкое изменение давления может быть сигналом о проблемах с здоровьем, поэтому следует обращаться за медицинской помощью при необходимости. Всегда лучше предотвращать проблемы, следя за своим образом жизни и регулярно проходя медицинские обследования.