Чем опасен загрязненный воздух и какие болезни провоцирует

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Кречмаровская Наталия
В Украине часто стало явление загрязненного воздуха, когда фактически нечем дышать. Помимо дискомфорта загрязнение воздуха может повлечь за собой большие проблемы со здоровьем. Загрязненный воздух содержит мелкие частицы, такие как PM2.5 и PM10, которые могут глубоко проникать в легкие и вызывать воспаление. Это может привести к развитию таких заболеваний, как:
Иллюстративное фото
Астма
Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ)
Бронхит
Рак легких
Загрязненный воздух также может оказывать влияние на сердечно-сосудистую систему. Мелкие частицы могут попадать в кровь и вызвать воспаление сосудов, что может привести к:
Инфаркта миокарда
Инсульта
Аритмии
Гипертонии
Кроме респираторных и сердечно-сосудистых заболеваний, загрязненный воздух может вызвать:
Аллергические реакции
Раздражение глаз и горла
головная боль
Нарушение когнитивных функций
Воздействие на уязвимые группы населения
Дети, пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями особенно уязвимы к воздействию загрязненного воздуха. Их иммунная система может быть ослаблена, что делает их более восприимчивыми к развитию заболеваний.
Чтобы обезопасить себя от вредного воздействия загрязненного воздуха, рекомендуется:
Избегайте пребывания на улице в часы пик загрязнения.
Использовать маски для защиты органов дыхания.
Устанавливать воздухоочистители дома и на работе.
Регулярно проветривать помещение.
Соблюдать здоровый образ жизни: сбалансированное питание, физическая активность, отказ от курения.
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