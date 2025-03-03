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Чем опасен загрязненный воздух и какие болезни провоцирует

Какие опасные болезни могут возникнуть из-за загрязненного воздуха

3 марта 2025, 21:45
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Автор:
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Кречмаровская Наталия

В Украине часто стало явление загрязненного воздуха, когда фактически нечем дышать. Помимо дискомфорта загрязнение воздуха может повлечь за собой большие проблемы со здоровьем. Загрязненный воздух содержит мелкие частицы, такие как PM2.5 и PM10, которые могут глубоко проникать в легкие и вызывать воспаление. Это может привести к развитию таких заболеваний, как:

Чем опасен загрязненный воздух и какие болезни провоцирует

Иллюстративное фото

  • Астма

  • Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ)

  • Бронхит

  • Рак легких

Загрязненный воздух также может оказывать влияние на сердечно-сосудистую систему. Мелкие частицы могут попадать в кровь и вызвать воспаление сосудов, что может привести к:

  • Инфаркта миокарда

  • Инсульта

  • Аритмии

  • Гипертонии

Кроме респираторных и сердечно-сосудистых заболеваний, загрязненный воздух может вызвать:

  • Аллергические реакции

  • Раздражение глаз и горла

  • головная боль

  • Нарушение когнитивных функций

Воздействие на уязвимые группы населения

Дети, пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями особенно уязвимы к воздействию загрязненного воздуха. Их иммунная система может быть ослаблена, что делает их более восприимчивыми к развитию заболеваний.

Чтобы обезопасить себя от вредного воздействия загрязненного воздуха, рекомендуется:

  • Избегайте пребывания на улице в часы пик загрязнения.

  • Использовать маски для защиты органов дыхания.

  • Устанавливать воздухоочистители дома и на работе.

  • Регулярно проветривать помещение.

  • Соблюдать здоровый образ жизни: сбалансированное питание, физическая активность, отказ от курения.

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