Чем опасен загрязненный воздух и какие болезни провоцирует

В Украине часто стало явление загрязненного воздуха, когда фактически нечем дышать. Помимо дискомфорта загрязнение воздуха может повлечь за собой большие проблемы со здоровьем. Загрязненный воздух содержит мелкие частицы, такие как PM2.5 и PM10, которые могут глубоко проникать в легкие и вызывать воспаление. Это может привести к развитию таких заболеваний, как:

Иллюстративное фото

Астма

Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ)

Бронхит

Рак легких

Загрязненный воздух также может оказывать влияние на сердечно-сосудистую систему. Мелкие частицы могут попадать в кровь и вызвать воспаление сосудов, что может привести к:

Инфаркта миокарда

Инсульта

Аритмии

Гипертонии

Кроме респираторных и сердечно-сосудистых заболеваний, загрязненный воздух может вызвать:

Аллергические реакции

Раздражение глаз и горла

головная боль

Нарушение когнитивных функций

Воздействие на уязвимые группы населения

Дети, пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями особенно уязвимы к воздействию загрязненного воздуха. Их иммунная система может быть ослаблена, что делает их более восприимчивыми к развитию заболеваний.

Чтобы обезопасить себя от вредного воздействия загрязненного воздуха, рекомендуется:

Избегайте пребывания на улице в часы пик загрязнения.

Использовать маски для защиты органов дыхания.

Устанавливать воздухоочистители дома и на работе.

Регулярно проветривать помещение.

Соблюдать здоровый образ жизни: сбалансированное питание, физическая активность, отказ от курения.

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