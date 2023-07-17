Британец решил сделать себе хорошую улыбку: теперь хочет вырвать все зубы

22-летний юноша из Великобритании решил провести стоматологическую операцию, чтобы выглядеть лучше для камеры. Чтобы сэкономить на зубах, парень полетел на процедуры в Турцию. Вскоре он сожалел о содеянном, о чем рассказал в соцсетях.



Джек Джеймс совершил неудачную операцию на зубах в Турции. Фото из открытых источников

Все больше европейцев едут в Турцию, чтобы получить виниры – фарфоровые или керамические накладки, которые заменяют внешний слой зубов и дарят своим владельцам белоснежную улыбку. Эта тенденция стала столь популярной, что получила название "турецкие зубы". Однако не всегда такие операции проходят удачно, что узнал 22-летний британец Джек Джеймс.

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Как рассказывает парень, он не долго выбирал клинику и был счастлив первые несколько месяцев после операции. Однако впоследствии его зубы начали болеть, кровоточить, а во рту был неприятный запах.

Джеймс обратился к британскому врачу, сделавшему рентген. Стоматолог сказал, что у него инфекция, все виниры нужно удалить, а вся операция будет стоить более 20 тысяч фунтов. Парень решил снова связаться с турецкой клиникой, чтобы получить от них помощь.

"Они не признавали, что это их вина. Они сказали, что мне придется заплатить еще раз, чтобы исправить это", — рассказывает Джек Джеймс.

Британец снова улетел в Турцию, где врачи сняли его старые виниры. Оказалось, что турецкие специалисты подпилили его зубы. По словам Джеймса "это походило на фильм ужасов", а сам он "был похож на акулу".

Джек Джеймс к операции в Турции



В Турции Джеймсу поставили сначала временные зубы, чтобы инфекция исчезла, а затем провели новую операцию и установили виниры. Британец в июне вернулся домой. Но через несколько недель у него выпал один из зубов.

"Я так расстроен собой. Мне хочется вырвать все зубы. Я хотел провести небольшую операцию, но теперь я не могу изменить прошлое", – жалуется Джек Джеймс.

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