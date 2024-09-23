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Болят десны: о чем могут сигнализировать неприятные симптомы

Причины боли десен и что делать в такой ситуации

23 сентября 2024, 17:20
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Кречмаровская Наталия

Боль в деснах может быть неприятным и тревожным симптомом разных проблем. Важно понимать, что боль в десне может быть сигналом о серьезных проблемах со здоровьем полости рта, поэтому важно знать, как с этим бороться.

Болят десны: о чем могут сигнализировать неприятные симптомы

Иллюстративное фото

Портал "Комментарии" сообщает о самых распространенных причинах боли в десне:

Гингивит: Это самая распространенная причина боли в десне. Гингивит возникает из-за накопления бактерий на зубах и деснах, что приводит к воспалению и кровоточивости.

Пародонтит: Если гингивит не лечить, он может перейти в пародонтит, более серьезное заболевание, поражающее ткани, поддерживающие зубы. Это может привести к потере зубов.

Травмы: Механические повреждения, такие как чрезмерная агрессивная чистка зубов или использование зубной нити, могут вызвать боль и воспаление десен.

Инфекции: Инфекции полости рта, такие как кандидоз или герпес, могут вызвать боли в деснах.

Гормональные изменения: Гормональные изменения во время беременности, менструации или менопаузы могут влиять на состояние десен, делая их более чувствительными и склонными к воспалению.

Неправильное питание. Недостаток витаминов, особенно витамина C, может привести к проблемам с деснами.

Что делать при боли в деснах:

  • Соблюдение гигиены полости рта: Регулярная чистка зубов дважды в день и использование зубной нити помогает удалять бактерии и предотвращать воспаление десен.

  • Использование мягкой зубной щетки Использование зубной щетки с мягкими щетинками помогает избежать механических повреждений десен.

  • Полоскание рта соляным раствором Полоскание рта раствором соли помогает уменьшить воспаление и уничтожить бактерии.

  • Сбалансированное питание: Употребление продуктов, богатых витаминами и минералами, помогает поддерживать здоровье десен.

  • Посещение стоматолога: Регулярные визиты стоматолога помогают выявить и лечить проблемы с деснами на ранних стадиях.

  • Избегание вредных привычек: Курение и употребление алкоголя могут усугубить состояние десен, поэтому их следует избегать.

Специалисты советуют, если боль в десне не исчезает в течение нескольких дней или сопровождается другими симптомами, такими как кровоточивость, отек или неприятный запах изо рта, следует немедленно обратиться к стоматологу. Раннее выявление и лечение проблем с десной помогает избежать серьезных осложнений.

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