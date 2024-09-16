Больничный на 5 дней можно оформить дистанционно: что нужно сделать

В Украине держится теплая погода, однако придет похолодание, а вместе с ним и сезонные болезни. К тому же "не покидает" Украину и COVID-19. При наличии симптомов COVID-19, гриппа или ОРВИ на период военного состояния пациенты могут дистанционно оформить временную нетрудоспособность на 5 календарных дней. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Министерства здравоохранения.



Лечение. Иллюстративное фото

Чтобы дистанционно оформить больничный, нужно выполнить следующие шаги:

- обратиться к врачу с помощью средств телефонной связи, интернет-телефонии или средств телемедицинской связи;

- на основании обращения и опроса пациента врач откроет медицинское заключение о временной нетрудоспособности на период 5 календарных дней.

Во время онлайн-консультации, при необходимости врач может выписать электронный рецепт на лекарства. Получить электронный рецепт можно даже если пациент впервые обращается к врачу дистанционно (исключение – пациенты, проходящие заместительную поддерживающую терапию).

Однако получить больничный дистанционно можно только на 5 дней. Если действие медвывода о временной нетрудоспособности нужно продолжить, пациент обязательно должен явиться на личный прием.

"В случае болезни непременно обращайтесь за профессиональной помощью — очно или дистанционно!", — призвали в Минздраве.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что курильщикам грозят не только болезни легких, но и ампутация конечностей. Об этой угрозе от курения некоторые курильщики даже не подозревают. Дело в том, что токсичные элементы, попадающие из табачного дыма в организм, приводят к сужению сосудов и ухудшению кровообращения, в частности в конечностях.

Подробнее об угрозе и как ее избежать читайте по ссылке.



