Болезни, наличие которых не доказано, но их продолжают диагностировать

В современном мире, несмотря на развитие медицинской науки, все еще существуют болезни, не имеющие научной основы, но которые продолжают диагностировать. Эти "болезни" часто базируются на мифах, устаревших знаниях или неправильном толковании симптомов. Портал "Комментарии" сообщает, какие болезни до сих пор диагностируют, несмотря на отсутствие научных доказательств их существования.



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Хроническая усталость надпочечников – это состояние, которое часто описывается как результат длительного стресса, что приводит к истощению надпочечников. Однако, по данным Американской ассоциации клинических эндокринологов (AACE), нет научных доказательств существования этого состояния. Надпочечники могут быть истощены только в случаях серьезных заболеваний, таких как болезнь Аддисона, но не из-за обычного стресса.

Кандидозный синдром – это еще одна болезнь, которая часто диагностируется без научной основы. Считается, что чрезмерный рост грибка Candida в организме может повлечь за собой широкий спектр симптомов, от усталости до проблем с пищеварением. Но нет научных доказательств того, что Candida может вызывать такие системные симптомы у здоровых людей. Кандидоз может быть серьезной проблемой только в случаях иммунодефицита.

Синдром электромагнитной гиперчувствительности (EHS) – это состояние, при котором люди считают, что они чувствительны к электромагнитным полям, что вызывает различные симптомы, такие как головная боль, усталость и головокружение. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает, что нет научных доказательств существования EHS. Исследования показывают, что симптомы, приписываемые EHS, могут быть вызваны другими факторами, такими как стресс или психосоматические расстройства.

Лайм-боррелиоз – это инфекционное заболевание, передающееся через укусы клещей. Однако некоторые врачи диагностируют "хронический лайм-боррелиоз" у пациентов, имеющих длительные симптомы после лечения. Симптомы, приписываемые этому состоянию, могут быть вызваны другими заболеваниями или остаточными эффектами инфекции.

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