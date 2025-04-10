Аллергия здесь ни при чем: названа настоящая причина усталости весной

Вы чувствуете усталость, даже когда наступает весна, и кажется, что настроение должно быть лучше? Есть объяснение этому явлению и это не только аллергия, пишет Marca.

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Почему весной мы чувствуем апатию и усталость? С приходом весны, кроме аллергий и пыльцы, меняется и время. Сезонное изменение времени и сокращение сна на один час могут вызвать усталость, раздраженность и колебания настроения. По словам специалистов, эта адаптация может продолжаться от нескольких дней до нескольких недель в зависимости от человека.

У некоторых людей перестройка происходит быстрее, у других – чувство усталости может затянуться. Действительно ли это весенняя депрессия? Если для многих весна ассоциируется с радостью и энергией, то для некоторых это время грусти и апатии.

Это связано с колебаниями количества солнечного света и изменениями в уровне гормонов, таких как мелатонин и серотонин. Хорошая новость состоит в том, что обычно это длится всего две-три недели, пока организм адаптируется.

Как преодолеть весеннюю усталость и апатию? Проводите больше времени на свежем воздухе, чтобы помочь организму настроить биологические часы. Соблюдайте регулярный режим сна, даже когда дни становятся длиннее. Пейте достаточно воды и питайтесь правильно, ведь гидратация важна не только для растений.

Не забывайте о физической активности – даже простая прогулка может помочь избежать весенней вялости. Важно принять изменения и дать себе время адаптации. Весна может повлиять на ваше самочувствие, настроение и даже уровень энергии, но главное – быть терпеливым и наслаждаться более долгими днями, не подвергаясь беспокойству. Лето уже на горизонте.

Ранее портал "Комментарии" писал, что весенняя аллергия, известная как аллергический ринит или сенная лихорадка, затрагивает миллионы людей по всему миру. Однако ее проявления и последствия могут существенно отличаться в зависимости от возраста. В каком периоде жизни риск аллергических реакций самый большой, рассказывает Marca.