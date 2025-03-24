Аллергия весной: почему она усиливается в апреле и как защитить себя

В апреле воздух переполнен пыльцой деревьев, что повышает концентрацию аллергенов и провоцирует симптомы, такие как чихание, заложенность носа, слезотечение, зуд в глазах и даже затрудненное дыхание.

Фото: из открытых источников

Основные факторы, способствующие обострению аллергии в апреле:

Пыльца деревьев

Это период активного цветения березы, ольхи, тополя и других деревьев, чьи пыльцевые частицы могут разноситься ветром на большие расстояния. Даже если нет прямого источника пыльцы рядом, его частицы могут быть занесены из других районов.

Изменения погоды

Весеннее потепление сопровождается ветрами, поднимающими пыльцу в воздух. Кроме того, повышенная влажность способствует развитию плесени, которая также является сильным аллергеном.

Ухудшение качества воздуха

Комбинация пыльцы с выхлопными газами образует новые соединения, которые могут еще больше раздражать слизистые.

Как избежать обострения аллергии:

Следите за уровнем пыльцы

Используйте онлайн-сервисы для мониторинга концентрации пыльцы в вашем регионе. В дни с высокими показателями старайтесь поменьше находиться на улице.

Защищайтесь от пыльцы

Выходя на улицу, носите очки и головные уборы, а после прогулок обязательно мойте лицо, руки и меняйте одежду.

Держите чистоту дома

Закрывайте окна во время цветения, пользуйтесь воздухоочистителями и регулярно проводите влажную уборку.

Применяйте антигистаминные препараты

Если симптомы аллергии выражены, обратитесь к врачу для получения рекомендаций по лекарству.

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