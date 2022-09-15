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Зима близко: какие продукты нужно есть, чтобы побыстрее согреться

Эти продукты помогают быстро согреться

сегодня, 09:05
Автор:

Кравцев Сергей
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Осень в этом году пришла ровно по календарю и сентябрь уже не порадовал привычной теплой погодой. Поэтому многие наши соотечественники уже сейчас задумываются о том, как согреться, особенно, когда с каждым днем холода все ощутимее. Легче удастся перенести холода, если тепло будет не только снаружи, но и внутри. Этого можно добиться, если есть согревающие продукты. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Styler".

Зима близко: какие продукты нужно есть, чтобы побыстрее согреться

Еда. Фото: из открытых источников

Самым надежным способом, для быстрого согрева, есть приготовление горячего чая или какой-то горячей еды. Но в этом всем есть один минус – такое тепло быстро организм получает, но также он его очень быстро теряет. Согреваться спиртным не рекомендуют врачи и диетологи, а все от того, что алкоголь "обманывает" ваш организм. Сначала ваши сосуды расширяются и у вас появляется чувство тепла, а потом холод накрывает еще больше.

Основным терморегулятором в организме человека служит не кожа или потовые железы, а щитовидная железа. Следовательно, будет правильно, если в осенне-зимний период вы отдадите предпочтение в еде растительному и животному белку. Бульончик на мясной косточке будет очень кстати. К тому же, в нем большое количество аминокислот и веществ, которые активизируют работу желудочно-кишечного тракта. Пока идет эта работа, вырабатывается масса энергии, которая греет организм изнутри.

Также для хорошего кровообращения, что также способствует согреванию нужно есть побольше витаминов, в первую очередь, калия и магния. Эти витамины получите, если будете употреблять такие продукты, как зеленый горошек, бобовые, морковь, тыква, свекла, сладкий перец, капуста, авокадо, петрушка, шпинат, курага и финики.

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Источник: https://www.rbc.ua/rus/styler/produkty-pomogayut-bystro-sogretsya-nuzhno-1663098379.html
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