Женщина сбросила 98 килограммов и описала проверенный способ похудения

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Владимир Лавский
Австралийская медсестра Лора Бенаккьо за год похудела на 98 килограммов. Историю ее успеха приводит издание Nine.com.au.
38-летняя австралийка постоянно работает в ночные смены в одной из городских больниц. И постоянные проблемы со здоровьем, связанные с лишним весом, мешали ей полноценно заниматься любимым делом.
По ее словам, важным шагом стала программа для похудения, где люди с лишним весом работают вместе и подбадривают один другого.
Ранее "Комментарии" рассказывали, как можно сбросить лишний вес за неделю.
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