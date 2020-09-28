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Женщина сбросила 98 килограммов и описала проверенный способ похудения

За год австралийке удалось сбросить почти 100 килограммов

28 сентября 2020, 12:33
Автор:

Владимир Лавский

Австралийская медсестра Лора Бенаккьо за год похудела на 98 килограммов. Историю ее успеха приводит издание Nine.com.au.

Женщина сбросила 98 килограммов и описала проверенный способ похудения

38-летняя австралийка постоянно работает в ночные смены в одной из городских больниц. И постоянные проблемы со здоровьем, связанные с лишним весом, мешали ей полноценно заниматься любимым делом. 

"Дошло уже до того, что коллеги и подружки при виде меня постоянно спрашивали, все ли хорошо? Не больна ли я чем-то?", — рассказывает Беннакью.

По ее словам, важным шагом стала программа для похудения, где люди с лишним весом работают вместе и подбадривают один другого. 

"На начальном этапе большие проблемы вызывали занятия спортом. На этот момент я весила аж 191 килограмм. Поэтому начинать приходилось с маленького — небольшие прогулки по улице, например. Но самое главное — правильное питание и желание сбросить вес. Только отказавшись от нездоровой пищи, можно добиться таких результатов", — считает австралийка. 

Ранее "Комментарии"  рассказывали, как можно сбросить лишний вес за неделю.




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