Здоровая еда вне дома

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Отношение вашего ребенка к еде, а также формирование его привычек питания начинаются дома в очень раннем возрасте. Как родитель вы должны моделировать здоровое питание и предоставлять широкий ассортимент питательных продуктов в домашних условиях.

Ваш ребенок (или вся семья) может вести активную социальную жизнь, поэтому вынужден часто обедать вне дома. Подросток также может захотеть купить закуски или обед в школьной столовой. Старшие дети часто любят делать паузы возле киосков, искушаясь такими продуктами, как чипсы, шоколадные конфеты, пирожные, фаст-фуды, гамбургеры, безалкогольные сладкие напитки — в основном всем, что содержит много добавленного сахара, соли и / или жира.



Есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы помочь своему ребенку сделать правильный выбор пищи в этих ситуациях:



· обучить ребенка прекратить есть, когда он чувствует себя сытым;



· пытаться не маркировать продукты как "хорошие" или "плохие" — вместо этого фокусироваться на всех хороших аспектах здорового питания;

· не придавать большого значения вредным продуктам, не выделять их среди остальных;

· не использовать "вредности" в качестве взятки или вознаграждения за хорошее поведение;

· пытаться не ограничивать вредные продукты настолько, чтобы они не становились запретным плодом, а от того еще более желанными для вашего ребенка.







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