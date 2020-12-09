Здоровая еда вне дома

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Седлецкая Татьяна
Фото: munytka
Отношение вашего ребенка к еде, а также формирование его привычек питания начинаются дома в очень раннем возрасте. Как родитель вы должны моделировать здоровое питание и предоставлять широкий ассортимент питательных продуктов в домашних условиях.
Ваш ребенок (или вся семья) может вести активную
социальную жизнь, поэтому вынужден часто обедать вне дома. Подросток также может
захотеть купить закуски или обед в школьной столовой. Старшие дети часто любят делать
паузы возле киосков, искушаясь такими продуктами, как чипсы, шоколадные конфеты,
пирожные, фаст-фуды, гамбургеры, безалкогольные сладкие напитки — в основном
всем, что содержит много добавленного сахара, соли и / или жира.
Есть несколько
вещей, которые вы можете сделать, чтобы помочь своему ребенку сделать правильный
выбор пищи в этих ситуациях:
·
обучить ребенка
прекратить есть, когда он чувствует себя сытым;
· пытаться не маркировать продукты как "хорошие" или "плохие" — вместо этого фокусироваться на всех хороших аспектах здорового питания;
· не придавать большого значения вредным продуктам, не выделять их среди остальных;
· не использовать "вредности" в качестве взятки или вознаграждения за хорошее поведение;
· пытаться не ограничивать вредные продукты настолько, чтобы они не становились запретным плодом, а от того еще более желанными для вашего ребенка.
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