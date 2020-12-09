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Здоровая еда вне дома

Выбирая и потребляя здоровую пищу всей семьей с самого раннего детства вашего малыша, вы помогаете ребенку развить правильные привычки питания. Это закладывает основу для выбора, который сделает ребенок касательно еды вне дома и без вас.

сегодня, 18:44
Автор:

Седлецкая Татьяна


Здоровая еда вне дома

Фото: munytka

Отношение вашего ребенка к еде, а также формирование его привычек питания начинаются дома в очень раннем возрасте. Как родитель вы должны моделировать здоровое питание и предоставлять широкий ассортимент питательных продуктов в домашних условиях.

Ваш ребенок (или вся семья) может вести активную социальную жизнь, поэтому вынужден часто обедать вне дома. Подросток также может захотеть купить закуски или обед в школьной столовой. Старшие дети часто любят делать паузы возле киосков, искушаясь такими продуктами, как чипсы, шоколадные конфеты, пирожные, фаст-фуды, гамбургеры, безалкогольные сладкие напитки — в основном всем, что содержит много добавленного сахара, соли и / или жира.

Есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы помочь своему ребенку сделать правильный выбор пищи в этих ситуациях:

·         обучить ребенка прекратить есть, когда он чувствует себя сытым;

·         пытаться не маркировать продукты как "хорошие" или "плохие" — вместо этого фокусироваться на всех хороших аспектах здорового питания;

·         не придавать большого значения вредным продуктам, не выделять их среди остальных;

·         не использовать "вредности" в качестве взятки или вознаграждения за хорошее поведение;

·         пытаться не ограничивать вредные продукты настолько, чтобы они не становились запретным плодом, а от того еще более желанными для вашего ребенка.




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