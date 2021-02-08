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Завтрак, который поможет улучшить школьные оценки

Сбалансированный завтрак обеспечивает питательные вещества, которые требуются организму, что особенно важно для растущих детей

сегодня, 14:08
Автор:

Седлецкая Татьяна

Когда дело доходит до отправки детей в школу, здоровый завтрак так же важен, как сменная обувь и заточенные карандаши.

Завтрак, который поможет улучшить школьные оценки

Питательный завтрак. Фото: bb.lv

Проведенные в данной области исследования показали, что завтрак:

- увеличивает концентрацию внимания и память у детей;

- улучшает результаты (оценки) учебы;

- уменьшает раздражительность;

- помогает контролировать здоровый вес тела;

- способствует улучшению образа питания.

Советы для родителей

Диетологи утверждают, что именно завтрак отвечает за настроение, силы и энергию на протяжении дня. Конечно, вы можете ограничиться чашкой кофе, а детей накормить булочками с чаем, но уже через час вы почувствуете неприятный эффект от такой еды – изжога, возможные головные боли; у детей — вялость, сонливость, невозможность восприятия новой информации на уроках.

У здорового завтрака должен быть правильный баланс углеводов, белков и жиров, чтобы поддерживать уровень энергии в течение всего утра. Ваш ребенок может выбрать такие варианты, как каша, овсянка, мюсли, вареные яйца, омлет, тосты, творог, фрукты и йогурт. Цельнозерновые продукты являются хорошим выбором для завтрака — организм переваривает и поглощает их медленнее, что дает ему более продолжительную энергию и чувство сытости в течение дня.

Приготовьте завтрак с вечера. Другими словами, планируйте утреннюю пищу заранее. Например, вареные яйца и бутерброды с твердым сыром, приготовленные заблаговременно, прекрасно будут сочетаться со свежими фруктами.

Обратите свое внимание на расписание ребенка — в котором часу он ложится спать вечером? Помните, что режим дня и качественный сон являются одними из важнейших составляющих крепкого здоровья ребенка.

Если ваш старший ребенок отказывается есть завтрак, в качестве разнообразия вы могли бы предложить ему фруктовый салат или питательный коктейль с молоком, йогуртом и фруктами.

Обязательно ознакомьтесь с вариантами завтраков, которые предлагает школа ребенка. Пища, которую ребенок ест вне дома, также должна быть максимально здоровой, питательной и сбалансированной.

Изменив правила завтрака в вашей семье, вы очень скоро заметите положительные результаты, как внешние, как и внутренние: хорошее настроение, прилив сил и энергии.

Ранее "Комментарии" писали, как на самом деле влияют различные продукты на организм человека.


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Источник: https://www.parents.com/kids/nutrition/healthy-eating/breakfast-for-champions/
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