Завтрак, который поможет улучшить школьные оценки

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Седлецкая Татьяна
Когда дело доходит до отправки детей в школу, здоровый
завтрак так же важен, как сменная обувь и заточенные карандаши.
Питательный завтрак. Фото: bb.lv
Проведенные в данной области исследования показали, что
завтрак:
- увеличивает концентрацию внимания и память у детей;
- улучшает результаты (оценки) учебы;
- уменьшает раздражительность;
- помогает контролировать здоровый вес тела;
- способствует улучшению образа питания.
Советы
для родителей
Диетологи утверждают, что именно завтрак отвечает за настроение,
силы и энергию на протяжении дня. Конечно, вы можете ограничиться чашкой кофе,
а детей накормить булочками с чаем, но уже через час вы почувствуете неприятный
эффект от такой еды – изжога, возможные головные боли; у детей — вялость,
сонливость, невозможность восприятия новой информации на уроках.
У здорового завтрака должен быть правильный баланс углеводов, белков и
жиров, чтобы поддерживать уровень энергии в течение всего утра. Ваш ребенок
может выбрать такие варианты, как каша, овсянка, мюсли, вареные яйца, омлет,
тосты, творог, фрукты и йогурт. Цельнозерновые продукты являются хорошим
выбором для завтрака — организм переваривает и поглощает их медленнее, что дает
ему более продолжительную энергию и чувство сытости в течение дня.
Приготовьте завтрак с вечера. Другими словами, планируйте
утреннюю пищу заранее. Например, вареные яйца и бутерброды с твердым сыром,
приготовленные заблаговременно, прекрасно будут сочетаться со свежими фруктами.
Обратите свое внимание на расписание ребенка — в котором
часу он ложится спать вечером? Помните, что режим дня и качественный сон
являются одними из важнейших составляющих крепкого здоровья ребенка.
Если ваш старший ребенок отказывается есть завтрак, в
качестве разнообразия вы могли бы предложить ему фруктовый салат или
питательный коктейль с молоком, йогуртом и фруктами.
Обязательно ознакомьтесь с вариантами завтраков, которые
предлагает школа ребенка. Пища, которую ребенок ест вне дома, также должна быть
максимально здоровой, питательной и сбалансированной.
Изменив правила завтрака в вашей семье, вы очень скоро
заметите положительные результаты, как внешние, как и внутренние: хорошее
настроение, прилив сил и энергии.
Ранее "Комментарии" писали, как на самом деле влияют различные продукты на организм человека.
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