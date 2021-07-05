За последние 10 лет украинцы стали намного меньше есть. Особенно хлеба, сахара, растительного масла и арбузов

За последние 10 лет украинцы стали намного меньше есть. Такие выводы можно сделать, проанализировав данные Государственного управления статистики (см. Таблицу 1). В среднем за прошлый год украинцы ежемесячно употребляли 19 яиц на 1 человека, 18,9 кг молока и молочных продуктов, 5,2 кг мяса и мясопродуктов, 1,4 кг рыбы, 2,4 сахара, 8 кг хлеба и тому подобное. Причем уровень потребления основных продуктов питания в "доковидном" 2019 году был выше, чем в "карантинном" — 2020-м. Так что во время ограничений и локдаунов, украинцы не только стали меньше зарабатывать и посещать рестораны и кафе, но и меньше есть.

В 2020 году украинцы резко снизили объемы своего питания, фото из открытых источников

За последние 10 лет украинцы стали лишь на 2% больше потреблять мяса, по другим позициям наблюдался спад. Так на 2% меньше мы употребляем молока и молочных продуктов, на 5% — яиц, на 28,5% — рыбы и рыбопродуктов, на 20% — сахара, на 28,5% — растительного масла и растительных жиров, на 22% — картофеля на 8,4% — овощей и бахчевых культур, на 14% — хлеба и хлебных продуктов. А вот потребление фруктов, ягод, орехов и винограда осталось на уровне 2010 года — 3,7 кг в месяц!

Как можно оценить эти цифры? С одной стороны можно сказать, что украинцы стали менее состоятельными и поэтому, следуя призывам экс-министра соцполитики Андрея Ревы стали таки "меньше есть", с другой — меняется структура питания украинцев — оно становится более здоровым, в нем меньше употребляются быстрые и простые углеводы (сахар, картофель, хлеб и т.д.), а также жиры, при этом не падает уровень потребления белков животного происхождения и фруктов-ягод с орехами. Об этом свидетельствует динамика падения сахара, картофеля и хлеба, которая уменьшалась ежегодно. А вот по другим продуктам были свои региональные пики. Так, именно в 2020 году украинцы стали крупнейшими мясоедами за одиннадцатилетние, а молоко и молочные продукты они больше потребляли в 2013-2014 годах — более 20 кг в месяц. Овощами и бахчевыми культурами население больше всего лакомились в 2012 году — более 10 кг ежемесячно, а фруктами, ягодами, виноградом и орехами — в 2013-м.

Таблица 1. Потребление продуктов питания в домохозяйствах Украины в 2010-2020 годах, данные Госстата.





В 2021 году украинцы снова могут пересмотреть свою потребительскую корзину, из-за стремительной дороговизны целого перечня продуктов питания. Так вслед за резким подорожанием в этом году масла, украинцев возможно ждет повторное повышение до почти 40 кг за десяток яиц, о чем сообщали "Комментарии".

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