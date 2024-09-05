Выбор завтрака: четыре продукта, которые следует обходить

Важнейший прием пищи, завтрак, известный своей способностью задавать тон на весь день, может оказаться не столь полезным, как вы думаете. По данным диетологов и тренеров, некоторые обычные продукты для утреннего стола могут негативно влиять на здоровье кишечника и способствовать увеличению талии.

Четыре продукта для завтрака, которые могут привести к проблемам с пищеварением

Эксперты, среди которых диетолог Крутика Нанавати и тренер Аланна Кейт Деррик, предупреждают о четырех обычных продуктах, которые могут наносить вред вашему здоровью. В частности, следует соблюдать осторожность с йогуртами с высоким содержанием сахара, зерновыми с искусственными подсластителями, коммерческими гранолами и смузи, которые могут вызвать вздутие живота и другие пищеварительные неудобства.

Йогурты с большим количеством сахара часто содержат больше рекомендованной суточной нормы сахара, что способствует росту вредных бактерий в кишечнике, вызывая воспаление и вздутие. Часто добавляемые искусственные подсластители могут нарушать баланс микробиому и способствовать набору веса.

Зерновые культуры с искусственными подсластители снижают эффективность естественной регуляции аппетита и увеличивают риск набора лишних калорий. Сахарные спирты, часто используемые в таких продуктах, могут вызвать пищеварительные расстройства, включая вздутие живота и диарею.

Гранола, имеющая репутацию здорового завтрака, может также быть вредной из-за высокого содержания добавленного сахара и нездоровых жиров, нарушающих нормальную работу пищеварительной системы.

Смузи и соки, богатые сахаром и бедные клетчаткой, могут вызвать прыжки уровня сахара в крови, вызывая пищеварительные неприятности и чувство усталости. Большое количество зелени в полосе может также вызвать вздутие живота и газообразование.