Выбираем сочный и вкусный ананас. Три шага

Еще не так давно добыть и принести в дом экзотический фрукт могли позволить себе лишь самые богатые представители общества, но и им это не всегда удавалось. Сейчас же прилавки заполнены плодами различных тропических растений, в том числе и ананасами, но купить его все равно не так-то просто. Однако причина уже другая: на самом деле, выбрать среди десятков ананасов тот самый, спелый, сладкий, сочный фрукт без соблюдения определенных правил бывает очень сложно. В этой статье мы расскажем, как выбрать спелый ананас.

Если вы видите на прилавке ананас с удаленной листвой, воздержитесь от покупки. Фото: unsplash

Шаг 1

Поскольку выбор ананаса – этап ответственный и сложный, важно знать тонкости, которые подскажут, как определить испорченный ананас и сразу отмести таким образом испорченный плод. Так вот, если ананас велик по размеру, но весит мало, он высох. Если на фрукте появились влажные пятна, чешуйки покрыты налетом – такой фрукт уже переспел и на субстрате из сахаров и волокон активно размножаются бактерии, которые попали внутрь через щели между чешуйками. Если ананас плохо пахнет, покупать его также идея не из лучших.

Шаг 2

Для того чтобы выбранный з оставшихся вариантов ананас порадовал вас сладостью и обилием сока, нужно выбрать спелый плод. Однако сделать это довольно сложно, потому что кожура у него толстая и понять, насколько фрукт готов к употреблению просто так не получится. Для того чтобы определить спелость фрукта, нужно обратить внимание на:

Листья;

Кожуру;

Запах.





Начнем сверху: листья у идеального ананаса они должны быть темно-зеленого цвета, плотными, упругими, с глянцевой поверхностью и без повреждений. На кончиках или крайних маленьких листочках может иметь место легкая желтизна. Также если султан (пучок листьев) можно немного прокрутить, ананас хорош, но если вам удалось вытащить верхушку, ананас, увы, переспел.

Еще один важный момент: если вы видите на прилавке ананас с удаленной листвой, воздержитесь от покупки. Во-первых, такая "маскировка" свидетельствует о болезни фрукта или его неподходящей для употребления кондиции. А во-вторых, через место среза в ананас могут проникнуть бактерии, которым будет весьма комфортно размножаться в углеводной среде фрукта.

Что касается кожуры, покров ананаса должен быть глянцевым, в золотисто-коричневых оттенках, цельным, не покрытым трещинами, на нем не визуализируются влажные пятна. Еще стоит внимательно присмотреться к чешуйкам: они должны быть плоскими, так как выпуклые встречаются только у зеленых плодов. В норме на чешуйках ананаса также встречаются черные точки по центру, их кончики должны быть высохшими, а в просветах должна виднеться желтая мякоть.





Кроме того, спелый ананас должен пахнуть тонко и свежо, источать хороший аромат, но ни в коем случае не сильно. Если вы слышите ананасовый запах на расстоянии, этот фрукт переспевший и есть его точно не стоит. Также это касается и запаха спирта от ананаса: его в плоде идеальной кондиции быть не должно.

Помните о том, что если ананас зеленый, он не имеет запаха, а его листья не прокручиваются. Такой плод также могли сорвать незрелым и какое-то время хранить на складе, но нужной зрелости он так и не достиг, а значит, его вкус безнадежно испорчен.

Многие ошибочно полагают, покупка зеленого ананаса с целью дать ему дозреть дома – хороший вариант. Но, как правило, вкус у таких фруктов далек от того, чтобы дарить райское наслаждение, поэтому такой совет лучше проигнорировать

Шаг 3

Перед походом в магазин нужно запомнить еще одно правило: если вы хотите купить вкусный ананас, он должен быть упругим. По сути своей, ананас – это волокна и сок, но волокна есть невкусно, а значит, нужно выбирать такой фрукт, в котором будет много жидкости (вот этим, собственно, и объясняется нужная упругость). Так вот, все ведь знают, как правильно выбирать арбуз? Этот же принцип распространяется и на ананасы: если вы взяли приглянувшийся плод в руки и постучали по нему, а звук получился глухим и тихим, вы не прогадали, ананас действительно хорош.





Также упругость, а значит, и спелость плода легко проверить, нажав на кожуру пальцем. У идеального кандидата на роль спелого ананаса она упругая, не мягкая, не проваливается. Однако если при нажатии на покров плода у вас возникло ощущение, что он "дубовый", от покупки этого экземпляра стоит отказаться: он зеленый или дозревший уже на прилавке, а значит, вкус его оставляет желать лучшего и для употребления в сыром виде он не подойдет.









В общем и целом, идея найти ответ на вопрос "Как выбрать ананас в магазине?" хоть и звучит утопично, но реализовать ее вполне возможно, если запомнить тонкости выбора, описанные выше. А если учесть божественный вкус и полезные свойства этого фрукта, стимул побороться за спелый плод все же довольно велик. Именно поэтому не стоит упускать возможность насладиться сочным, ароматным ананасом и почувствовать вкус победы, выбрав его самостоятельно.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!