Вся правда о жире: почему большое количество жирной пищи может убить

Жиры называют важным компонентом питания. Однако чрезмерное потребление может негативно повлиять на здоровье и привести к смерти. Большое количество жиров в рационе, особенно насыщенных и трансжиров, связывают с развитием сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, ожирения и даже некоторых форм рака. Где кроется угроза, рассказываем поподробнее.

Жирная пища. Иллюстрационное фото

Воздействие жира на сердце

Чрезмерное потребление насыщенных жиров – среди которых специалисты называют мясо, сливочное масло, сыры – повышает уровень "плохого" холестерина (LDL). Это способствует образованию бляшек в сосудах. Такие изменения могут привести к атеросклерозу, инфаркту или инсульту. Еще более опасными называют трансжиры, часто содержащиеся в фастфуде и выпечке. Специалисты предупреждают, что трансжиры не только повышают LDL, но и снижают хороший холестерин (HDL), нарушая баланс.

Развитие ожирения и диабета

Большое количество жира в рационе способствует накоплению жировой ткани – особенно в области живота. Это висцеральный жир, формируемый вокруг внутренних органов. Этот жир называют метаболически активным. Это означает, что он провоцирует инсулинорезистентность, что приводит к сахарному диабету 2 типа. Ожирение может вызвать онкологические заболевания, в частности рак толстой кишки и груди.

Воспаление и нарушение метаболизма

Специалисты отмечают, что хроническое воспаление может вызвать чрезмерное потребление омега-6 жирных кислот – подсолнечное, кукурузное масло. Такое состояние может вызвать немало болезней – от артрита до Альцгеймера. Нарушение метаболизма жиров также влияет на печень, вызывая жировую болезнь печени, которая может перерасти в цирроз.

Среди опасных жиров специалисты называют следующие:

Насыщенные жиры: жирное мясо, сливочное масло, сыры

Трансжиры: маргарин, фастфуд, промышленная выпечка

Избыток омега-6: рафинированные растительные масла.

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