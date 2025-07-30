logo

BTC/USD

117737

ETH/USD

3775.94

USD/UAH

41.77

EUR/UAH

48.15

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье диета и питание Вся правда о жире: почему большое количество жирной пищи может убить
commentss НОВОСТИ Все новости

Вся правда о жире: почему большое количество жирной пищи может убить

Почему большое количество жира в рационе может привести к смерти

30 июля 2025, 16:38
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Жиры называют важным компонентом питания. Однако чрезмерное потребление может негативно повлиять на здоровье и привести к смерти. Большое количество жиров в рационе, особенно насыщенных и трансжиров, связывают с развитием сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, ожирения и даже некоторых форм рака. Где кроется угроза, рассказываем поподробнее.

Вся правда о жире: почему большое количество жирной пищи может убить

Жирная пища. Иллюстрационное фото

Воздействие жира на сердце

Чрезмерное потребление насыщенных жиров – среди которых специалисты называют мясо, сливочное масло, сыры – повышает уровень "плохого" холестерина (LDL). Это способствует образованию бляшек в сосудах. Такие изменения могут привести к атеросклерозу, инфаркту или инсульту. Еще более опасными называют трансжиры, часто содержащиеся в фастфуде и выпечке. Специалисты предупреждают, что трансжиры не только повышают LDL, но и снижают хороший холестерин (HDL), нарушая баланс.

Развитие ожирения и диабета

Большое количество жира в рационе способствует накоплению жировой ткани – особенно в области живота. Это висцеральный жир, формируемый вокруг внутренних органов. Этот жир называют метаболически активным. Это означает, что он провоцирует инсулинорезистентность, что приводит к сахарному диабету 2 типа. Ожирение может вызвать онкологические заболевания, в частности рак толстой кишки и груди.

Воспаление и нарушение метаболизма

Специалисты отмечают, что хроническое воспаление может вызвать чрезмерное потребление омега-6 жирных кислот – подсолнечное, кукурузное масло. Такое состояние может вызвать немало болезней – от артрита до Альцгеймера. Нарушение метаболизма жиров также влияет на печень, вызывая жировую болезнь печени, которая может перерасти в цирроз.

Среди опасных жиров специалисты называют следующие:

Насыщенные жиры: жирное мясо, сливочное масло, сыры

Трансжиры: маргарин, фастфуд, промышленная выпечка

Избыток омега-6: рафинированные растительные масла.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какие продукты помогут сохранить зрение.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости