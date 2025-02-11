Врачи развеяли 5 мифов о чесноке, в которые до сих пор все верят

Многие придают чесноку чудодейственные свойства и якобы он укрепляет иммунитет. Однако, это не так. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет сайт Daily Express.

Чеснок. Фото: из открытых источников

Доктор Дебора Ли и доктора Шам Сингха выделили пять менее известных ингредиентов, которые действительно являются суперпродуктами для повышения иммунитета.

Один из широко распространенных мифов заключается в том, что чеснок является мощным для укрепления иммунитета. Однако, исследования не совсем подтверждают это утверждение.

Хотя чеснок может стимулировать определенные иммунные клетки, такие как макрофаги, лимфоциты и естественные клетки-киллеры (NK).

Йогурт предлагает такие преимущества, как поддержание баланса кишечных бактерий, что косвенно поддерживает иммунную систему. Доктор Сингх подчеркнул, что роль йогурта в прямом укреплении иммунитета не является окончательной.

То же самое касается темного шоколада и чили. Несмотря на пользу для здоровья, они не связаны напрямую с поддержкой иммунитета.

Хотя темный шоколад содержит полифенолы с антиоксидантными свойствами, его влияние на иммунитет минимально. Перец чили обладает противовоспалительным действием благодаря содержанию капсаицина, но прямой связи или доказательств усиления иммунитета нет.

Многие люди особенно часто едят супы, когда они болеют, но 18% людей также ошибочно полагают, что это суперпродукт также борется с простудой, укрепляя иммунную систему. Это просто неправда, и самая большая польза, которую больные люди получат от супа, это простое увлажнение.

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